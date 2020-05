Winkelwagentjes-voetbal in Duitsland

Dinsdag om 18:30 uur trapten Borussia Dortmund en Bayern München de 28e speelronde van de Bundesliga af. Natuurlijk achter gesloten deuren en zonder publiek. Maar een paar niveautjes lager wordt er ook al gevoetbald.In de Duitse Kelderklasse, de Kreisliga, hebben twee ploegen namelijk een wedstrijd gespeeld waarbij de social distancing-regels in acht werden genomen. Hoe? Met winkelwagentjes van de supermarkt.Het is een bizarre gedachte, maar SC Einheit en SV Konigstein speelden de derby met karretjes. Het leek wel op een wedstrijd tussen klanten van de Albert Heijn en de Jumbo.De regels bleven nagenoeg hetzelfde als bij een normale voetbalwedstrijd. De enige verandering is dat de spelers anderhalve meter afstand van elkaar moesten houden. Dit was met het blote oog niet nauwkeurig te zien en daarom werd er gebruik gemaakt van winkelwagentjes.Het resulteerde in een geweldige pot voetbal. De derby eindigde na 90 minuten plezier in een 2-2 eindstand.Eén van de hoogtepunten was de strafschop die werd toegekend door de scheidsrechter. De verdediger kwam met een gestrekt winkelwagentje in op de aanvaller die vervolgens hard naar de grond ging.