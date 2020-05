Kijk hier hoe deze belabberde brandstichters zichzelf opsluiten in een fietsenstalling in Groningen

De politie Noord-Nederland heeft beelden gepubliceerd van brandstichting in een fietsenstalling aan de Antillenstraat in Groningen. Saillant detail: twee van de drie brandstichters sloten zichzelf per abuis op en moesten door hun kompaan worden bevrijd.Een en ander vond plaats op zondag 9 februari. De brandstichters hadden het op een scooter gemunt en staken het voertuig in brand. Omdat de toegangsdeur automatisch sloot, moest een handlanger uitkomst bieden. Een van de twee slaagde erin om de stalling door een kleine kier te verlaten en de ander klom over een hek.De politie, die op zoek is naar de verdachten, meldt dat meerdere scooters en fietsen beschadigd zijn. Ook heeft de stalling brandschade opgelopen.