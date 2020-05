Amerikaanse bevalt van eeneiige vierling: Lichaam is niet gemaakt om dit te doen

Een zeldzaamheid in de Amerikaanse staat Texas: daar is een vrouw bevallen van een eeneiige vierling. De moeder was op een natuurlijke manier zwanger geworden en maakt het goed, net als haar vier zoons: Harrison, Hardy, Henry en Hudson.Waren het nou tranen van vreugde of tranen van verdriet? Jenny Marr (34) weet het niet meer zo zeker, vertelt ze aan de Washington Post.Ze was in ieder geval volledig in de war toen ze in oktober vorig jaar een echo liet maken na een positieve zwangerschapstest. Samen met haar man Chris (35) had ze besloten een kind te nemen. Eén kind.Het werden er wat meer. Tijdens het maken van de echo werd al snel duidelijk dat de arts iets opmerkelijks had gezien, want die draaide plotseling het scherm weg. "Ik dacht meteen dat er iets mis was met de hartslag", herinnert Jenny zich nog."Oh nee, er is zeker wel een hartslag", antwoordde de arts. Het stel reageerde geschrokken op het nieuws, Chris zou zelfs zijn flauwgevallen. Toen kwamen de tranen. "Ik weet niet eens meer of het tranen van vreugde waren", zegt Chris."We waren volledig overweldigd en eerlijk gezegd doodsbang."Jenny Marr bleek zwanger van een medisch wonder: een eeneiige vierling. De kans op het krijgen van een identieke vierling is berekend op ongeveer 1 op de 15 miljoen. De Washington Post schrijft dat er slechts 72 gevallen zijn opgenomen in de medische literatuur.Het krijgen van meerlingen - tweelingen, drielingen, vierlingen, is de laatste jaren toegenomen door allerlei vruchtbaarheidsbehandelingen, maar de Amerikaanse werd op een natuurlijke manier zwanger.Een eeneiige vierling ontstaat wanneer één bevruchte eicel zich drie keer splitst. Dit wordt monozygote genoemd, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM). "Ze delen (vrijwel) hetzelfde DNA, zijn dus van hetzelfde geslacht en hebben sterke uiterlijke overeenkomsten."In Nederland zijn ieder jaar ongeveer 2500 meervoudige geboortes, het gaat dan voornamelijk om tweelingen, zo is te zien bij het CBS. In ongeveer 2 procent van de gevallen gaat het om de meer zeldzame gevallen: drielingen, vierlingen en vijflingen. Twee jaar geleden interviewden we een gezin uit Gronau, net over de grens bij Enschede, met een vijfeiige vijfling.Elke zwangerschap is in principe riskant, zegt een arts tegen de Amerikaanse krant, maar in dit geval worden de risico's met vier vermenigvuldigd. "Een zwangerschap met één baby is al zwaar voor het lichaam. Vier is gewoon belachelijk. Het lichaam is gewoon niet gemaakt om dit te doen."Het dragen van meerdere baby's gaat gepaard met een verhoogd risico op hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes en andere gezondheidsproblemen.Ook zijn er risico's voor de kinderen. Identieke vierlingen delen in de baarmoeder één placenta. Bij baby's die een placenta delen, is er een verhoogd risico op een ongelijke verdeling van de bloedstroom, waardoor een of meer baby's onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen kunnen krijgen. "Het lijkt een beetje op survival of the fittest", aldus de arts.Bij het stel in Texas verliep de zwangerschap gelukkig soepel: de baby's groeiden ongeveer even snel. Er was wel nog een reden tot zorg: corona. Jenny beviel op 15 maart, na 28 weken zwangerschap, precies op het moment dat er Covid-19-protocollen werden opgesteld in de ziekenhuizen.Harrison, Hardy, Henry en Hudson kwamen die dag in maart ter wereld, in een tijdsbestek van slechts drie minuten. De jongens bleken sterk en gezond en zelfs de kleinste baby - met een gewicht van ongeveer 900 gram - had geen zuurstofondersteuning nodig. Na enkele weken in het ziekenhuis mochten ze vorige week naar huis.De jongens dragen bandjes om de enkels zodat de ouders ze van elkaar kunnen onderscheiden. "Toch halen we ze af en toe nog door elkaar", zegt vader Chris. Jenny kan het nog steeds niet geloven dat ze een vierling heeft gebaard. "Alles in één keer."