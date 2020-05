Familiefeestje? Drie bekeurde drankrijders Haaksbergen blijken familie van elkaar

Wat begon als ongeval, mondde vrijdagavond uit in een soort familiere√ľnie in Haaksbergen. Nadat een dronken automobilist over de kop was geslagen op de N18, kwam zijn dronken zwager hem ophalen. Toen even later ook de dronken vader met een scooter over de N-weg reed, was de re√ľnie compleet. Het werd een duur feestje.



Rond middernacht sloeg de automobilist, een beginnend bestuurder, over de kop in de berm van de N18. De inzittenden raakten lichtgewond.



Agenten roken een sterke alcohollucht en lieten de bestuurder blazen; hij had vier keer de toegestane hoeveelheid in zijn bloed. De rekening liep snel op toen bleek dat ook de auto niet verzekerd was en zijn rijbewijs al eerder was ingenomen.



Omdat iedereen in de auto flink had gedronken, moest iemand komen opdraven om ze op te halen. Gelukkig bleek de zwager van de bestuurder de beroerdste niet. Ook hij stapte beschonken achter het stuur en kreeg direct de blaastest gepresenteerd. De score: 470 ugl. Dat is twee keer de toegestane hoeveelheid.



Terwijl de agenten druk zijn met bekeuren, is een tweede politieauto onderweg om te helpen. Ze rijden al op de N18 als ze plotseling een scooter zien rijden op de N-weg.



De bestuurder blijkt de vader van de dronken automobilist te zijn. Ook hij ruikt naar drank. De blaastest wijst uit dat hij het nog bonter had gemaakt dan zijn zoon en zwager; hij blaast 720 ugl. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren.

Reacties

26-05-2020 12:38:01 botte bijl











ik snap ook wel dat we op die manier WMR nooit hadden gehaald, maar evengoed.... spontaan krijg ik heimwee naar de familiefeestjes van vroeger, met een heleboel ooms en tantes en nog meer alcoholvrije vruchtenbowlik snap ook wel dat we op die manier WMR nooit hadden gehaald, maar evengoed....

26-05-2020 12:46:42 stora









Dat was dus echt een feest om nooit te vergeten

26-05-2020 13:29:30 Mamsie









Een geweldig feest, niemand hoefde dorst te lijden!

26-05-2020 13:44:13 Jawel









Interessante familie. Volgens het artikel is die ene zwager zowel de zwager van de bestuurder van de eerste auto, als de zwager van de vader van die bestuurder. Wat je al niet kan bereiken als iedereen goed van innemen is.

26-05-2020 14:00:40 allone









@Jawel : dan is de zus van de bestuurder getrouwd met haar oom , die getrouwd was met de zus van de vader????

26-05-2020 14:09:09 Jawel









@allone : ik denk dat we hier te maken hebben met polyandrie

