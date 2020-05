Brandweer redt buitengesloten moeder van balkon in Zaandam

ZAANDAM - De brandweer van Zaandam is vanavond uitgerukt voor een niet-alledaagse melding. Een moeder werd door haar kindje buitengesloten op het balkon van haar woning op de tweede verdieping aan de Pieter Jelles Troelstralaan.



Gelukkig was de brandweer snel ter plekke om een heuse reddingsoperatie op touw te zetten. De vrouw kon via een hoogwerker snel worden bevrijd.



Niet veel later werden moeder en kind herenigd. Waarom het kind zijn of haar moeder de deur uit heeft gezet, is nog niet bekend.





Reacties

26-05-2020 10:23:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.085

OTindex: 77.746

Quote:

Waarom het kind zijn of haar moeder de deur uit heeft gezet, is nog niet bekend.



Tja, kindjes zijn ondernemend en die doen alles na wat ze de grote mensen ook hebben zien doen.

Zo gaat dat nu eenmaal.



Laatste edit 26-05-2020 10:23 Tja, kindjes zijn ondernemend en die doen alles na wat ze de grote mensen ook hebben zien doen.Zo gaat dat nu eenmaal.

26-05-2020 10:29:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.688

OTindex: 34.488

Quote:

Waarom het kind zijn of haar moeder de deur uit heeft gezet, is nog niet bekend.

dat wordt wel bekend als de zaak voor de rechter komt

wat een gezeik, waarschijnlijk is het gewoon een peuter geweest die per ongeluk een duwtje tegen een deur gaf waardoor die dicht viel dat wordt wel bekend als de zaak voor de rechter komtwat een gezeik, waarschijnlijk is het gewoon een peuter geweest die per ongeluk een duwtje tegen een deur gaf waardoor die dicht viel

26-05-2020 11:06:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.688

OTindex: 5.522

Zo heb ik eens de fout gemaakt om mijn kinderen in de auto te laten zitten toen ik alleen even een brief moest afleveren. Toen ik terug naar de auto liep, kwamen ze me vrolijk tegemoet gehuppeld. Ze hadden de auto netjes afgesloten en de sleutel zat nog keurig in het contact...

26-05-2020 11:38:47 Jawel

Erelid



WMRindex: 994

OTindex: 5.917

Waarom dat gedoe met die hoogwerker?



Als er een sleutel buiten de woning was (bv in de zak van de moeder), kon toch gewoon iemand via de voordeur naar binnen en de balkondeur opendoen?



Als er geen sleutel buiten de woning aanwezig was, had iemand een ruitje in kunnen tikken en zo naar binnen gaan en de balkondeur opendoen.



Na het met een hoogwerker van het balkon halen van die vrouw had je nog steeds dezelfde twee mogelijkheden. Het enige verschil is dat de vrouw nu eventueel zelf het ruitje in kon tikken. Kortom een totaal overbodige actie...

26-05-2020 11:46:33 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.454

OTindex: 1.725





: Dat krijg je tegenwoordig niet meer voor elkaar.



Laatste edit 26-05-2020 11:47 @Jawel : Dat kan wel zo zijn natuurlijk. Maar waarom zou je iets makkelijk oplossen als het ook op een heel ingewikkelde manier kan? @venzje : Dat krijg je tegenwoordig niet meer voor elkaar.

26-05-2020 11:57:17 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.306

OTindex: 737





Het is ook een mooi meegenomen oefening voor als het écht nodig is, zoals b.v. met een brand. Tenslotte, ik heb begrepen dat zo ongeveer overal de Brandweer uit vrijwilligers bestaat, die moeten natuurlijk wel met een spannend verhaal komen als ze terugkeren naar hun saaie baan @Jawel : De Brandweer rukt niet graag.... Oh, pardon, herstel, de Brandweer rukt niet graag voor niets uit, ook moet een reddingsactie natuurlijk wel een beetje spectaculair zijn.Het is ook een mooi meegenomen oefening voor als het écht nodig is, zoals b.v. met een brand. Tenslotte, ik heb begrepen dat zo ongeveer overal de Brandweer uit vrijwilligers bestaat, die moeten natuurlijk wel met een spannend verhaal komen als ze terugkeren naar hun saaie baan

26-05-2020 12:05:47 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.366

OTindex: 3.121

@venzje :

Zo heb ik eens de fout gemaakt om mijn kinderen in de auto te laten zitten toen ik alleen even een brief moest afleveren. Toen ik terug naar de auto liep, kwamen ze me vrolijk tegemoet gehuppeld. Ze hadden de auto netjes afgesloten en de sleutel zat nog keurig in het contact... QuoteZo heb ik eens de fout gemaakt om mijn kinderen in de auto te laten zitten toen ik alleen even een brief moest afleveren. Toen ik terug naar de auto liep, kwamen ze me vrolijk tegemoet gehuppeld. Ze hadden de auto netjes afgesloten en de sleutel zat nog keurig in het contact... Je hebt er i.i.g. een leuke anekdote aan overgehouden. Je hebt er i.i.g. een leuke anekdote aan overgehouden.

26-05-2020 12:32:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.688

OTindex: 34.488

@Jawel :

men zal voor die situatie een protocol hebben waarvan ze niet afwijken....



@venzje :

toen kon jij zeker met een stukje ijzerdraad langs het rubber poeren om bij een piepklein knopje te komen men zal voor die situatie een protocol hebben waarvan ze niet afwijken....toen kon jij zeker met een stukje ijzerdraad langs het rubber poeren om bij een piepklein knopje te komen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: