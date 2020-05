Politie plukt spookrijdende fietser uit de IJtunnel

Opnieuw was het vannacht raak in een van de autotunnels onder het IJ. Ditmaal trof de politie een fietser aan die zich, al spookrijdend, door de IJtunnel voortbewoog.



Fietsers in tunnels die niet voor fietsers bedoeld zijn. Het is bepaald geen unicum in Amsterdam. Of het nou gaat om de IJtunnel, de Coentunnel, of de Piet Heintunnel. Regelmatig moeten agenten aan de bak om (verdwaalde) fietsers weer op het juiste pad te krijgen.



Zo ook vannacht. Op Twitter deelt de politie een filmpje van een fietser die, onder begeleiding, de IJtunnel uit word geholpen nadat hij eerder spookrijdend door agenten was gezien.





En was t iemand die de weg niet wist?

Of iemand die dacht dat t wel leuk is om in n autotunnel te fietsen?

Ik heb het zelf per ongeluk eens gedaan in Ventimiglia (It.). Niet het spookrijden, maar het nemen van een autotunnel. Daar was het verkeer in de jaren '70 sowieso al niet ingericht op fietsers en ik had eigenlijk pas door dat er iets niet helemaal klopte toen ik al in de tunnel was. Gelukkig was het geen lange tunnel, dus we zijn maar dapper doorgefietst. Achteraf hoorde ik dat er een enkel voor die tunnel een omleiding was voor langzaam verkeer, maar dat die inderdaad niet goed aangegeven stond.



@venzje : Ja, maar je moet toch wel wat meer moeite doen om per ongeluk in tegengestelde richting door de IJ-tunnel te fietsen.

@BatFish : Vanuit de stad is het nog wel voor te stellen. Die ingang zit 100 m van het fietspad. Maar vanuit Noord moet je inderdaad wel heel erg je best doen.

