Franse voetballer veilt gouden WK-medaille voor 65.000 euro

Een voetballer uit de Franse selectie die in 2018 het WK won, heeft zijn gouden medaille laten veilen. De medaille, voorzien van een blauw lint met daarop de naam van wereldvoetbalbond FIFA, bracht 71.875 dollar op, omgerekend ruim 65.000 euro. Veilinghuis Julien's Auctions wilde niet zeggen welke speler de WK-medaille beschikbaar had gesteld voor de online-veiling.



Frankrijk veroverde bijna twee jaar geleden de wereldtitel door Kroatië in de finale in Moskou met 4-2 te verslaan. De Franse doelpunten kwamen van Mario Mandzukic (eigen doel), Antoine Griezmann (strafschop), Paul Pogba en Kylian Mbappé.



Op de winnaarsmedaille van één van de Fransen kwamen tien biedingen binnen. Via de website van Julien's Auctions werden ook gouden medailles geveild van het WK 1994 en het WK 2002, beiden gewonnen door Brazilië. Die brachten respectievelijk 44.000 en bijna 46.000 euro op. Daarnaast gingen diverse spullen van de overleden topbasketballer Kobe Bryant onder de hamer.

Reacties

24-05-2020 19:01:48 Mikeph

Lid

WMRindex: 50

OTindex: 7

De Franse doelpunten kwamen van Mario Mandzukic (eigen doel)

Techisch gezien dan geen frans doelpunt XD

24-05-2020 19:14:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.062

OTindex: 77.699

Een leuk ding om er een knappe broche van te laten maken voor een dame.

24-05-2020 20:00:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.596

OTindex: 24.570

Voor mij zou zo'n medaille voornamelijk herinneringswaarde hebben. Heb ik niet aan dat partijtje voetbal meegedaan zou die medaille voor mij geen waarde hebben.

Ik vind het daarom een beetje vreemd dat:

a: Dat ding verkocht wordt

b: Dat iemand er een substantieel bedrag voor over heeft.

