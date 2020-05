Vandalen boren gaten in monumentale eik en storten er cement in

Een opmerkelijke vernieling in het Limburgse Haelen. In een monumentale eikenboom van tachtig jaar oud werden twintig gaten geboord. In deze gaten werden vervolgens koperen pinnen geslagen waar cement in werd gegoten.Op de foto's die gemeente Leudal - waar Haelen onder valt- op Facebook heeft gezet is te zien hoe de daders te werk zijn gegaan. Onderaan de stam van de boom is te zien dat er gaten met koperen buizen in zitten. Ook liggen er resten cement.De gemeente is op zoek naar de daders en roept op Facebook iedereen die iets verdachts gezien heeft zich te melden. De monumentale eik was volgens de gemeente al aan het aftakelen. Of de boom na deze vernieling nog te redden valt wordt momenteel onderzocht door een boomchirurg.