Turkse autoriteiten woest om Bella Ciao in plaats van oproep tot gebed

In plaats van de oproep tot gebed klonk gisteren het Italiaanse strijdlied 'Bella Ciao' bij meerdere moskeeën in de provincie Izmir in Turkije. De Turkse religieuze autoriteiten spreken van sabotage.



Die zijn inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart. "Het kan inderdaad sabotage zijn geweest, maar iemand kan ook per ongeluk zijn Spotify hebben aangezet. Of het is een grapje, maar het kan ook een doelbewuste actie zijn. Daar is nog niks over bekend", zegt Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens.



Hij legt uit dat de oproep tot gebed meestal niet meer door de imam wordt voorgelezen. "Het is vaak automatisch geregeld, bijvoorbeeld met een bandje dat afspeelt of iemand die inbelt of op een knopje drukt."



Het Italiaanse verzetslied 'Bella Ciao' is onder meer bekend van de populaire Spaanse Netflixserie La Casa de Papel.



Er gaat wel vaker iets fout bij de oproep tot gebed, weet Koens. "Een tijd geleden klonk er aan de westelijke Jordaanoever een kinderliedje in plaats van de oproep tot gebed. Toen zat waarschijnlijk de dochter van de imam achter de knoppen."

24-05-2020 10:08:00 KhunAxe

Ach, wat maakt het uit? Uiteindelijk is het allemaal poppenkast..

24-05-2020 10:20:16 allone

Vergissing? Foutje? Grapje?

Gewoon verder gaan met leven

... en met bidden natuurlijk.



Snap niet dat mensen zich hier druk om maken.
Vergissing? Foutje? Grapje?
Gewoon verder gaan met leven
... en met bidden natuurlijk.

24-05-2020 11:10:25 KhunAxe

Dan denk ik altijd weer, "Waarom heeft die klootzak dat kind in eerste instantie dan ziek laten worden?"



Maar ik zal vast wel weer te simpel denken...



@Emmo : Dan zie ik op Facebook een oproep om vooral te bidden voor een doodziek kindje opdat god het kind in zijn goedertierenheid zal genezen..
Dan denk ik altijd weer, "Waarom heeft die klootzak dat kind in eerste instantie dan ziek laten worden?"
Maar ik zal vast wel weer te simpel denken...

24-05-2020 11:31:10 Zeeuw

@Emmo @KhunAxe ik ben gelovig opgevoed (alleen mijn moeder is gelovig maar mijn vader heeft bij mijn doop beloofd mijn moeder te ondersteunen in het gelovig opvoeden) en de dingen die jullie zeggen zijn zon beetje een exacte weergave van een gesprek over het geloof tussen mij en mijn moeder. Ik ben geen atheist maar geloof ook niet in een god en zeker niet in een god zoals in de bijbel of koran etc is beschreven. Als iemand zo almachtig is als daarin beschreven staat vindt ik het eigenlijk gewoon een sadistische klootzak gezien alle elende in de wereld.

24-05-2020 12:03:04 KhunAxe

Hoewel ik een beetje een tweeslachtigheid bespeur" Je gelooft niet in ene god, of in ieder geval niet zoals die in de bijbel en de koran staat, dus ergens geloof je wél in een god, enkel anders. Hmmm, dan zou je wellicht een agnost kunnen zijn? Niet echt gelovig, maar staat open voor de mogelijkheid.



Ik geloof niet in god, in geen enkele god! Daar vloeit natuurlijk uit voort dat ik evenmin in de duivel geloof. Als je A zegt...

@Zeeuw : Euh, je geeft van jezelf een perfecte definitie van een atheist en dan zeg je er geen te zijn?Hoewel ik een beetje een tweeslachtigheid bespeur" Je gelooft niet in ene god, of in ieder geval niet zoals die in de bijbel en de koran staat, dus ergens geloof je wél in een god, enkel anders. Hmmm, dan zou je wellicht een agnost kunnen zijn? Niet echt gelovig, maar staat open voor de mogelijkheid.Ik geloof niet in god, in geen enkele god! Daar vloeit natuurlijk uit voort dat ik evenmin in de duivel geloof. Als je A zegt...

