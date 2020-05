Kruiden gekweekt in supermarkt: Iedere week vers

Kruiden kopen die in de supermarkt gekweekt zijn. Het kan nu in een supermarkt in Nijmegen. Daar is een vertical farm geplaatst, waarin je bieslook of koriander gewoon onder je neus groeien. Is dit de toekomst?De vertical farm is in de Albert Heijn in Nijmegen geplaatst door het bedrijf Infarm. Dit soort verticale landbouw gebruikt volgens het bedrijf 99,5 procent minder ruimte, 95 procent minder water en 90 procent minder uitstoot. Ook komt er geen aarde aan te pas.In de installaties staan meerdere lagen met plantjes op elkaar gestapeld, onder groeilampen. "Het zijn kweekkassen waar zaadjes en kiemen worden geplant die na drie weken worden geoogst. Dan zijn ze klaar voor verkoop", vertelt woordvoerder Laurien Vest.De kas staat dus gewoon in de supermarkt. "Het groeit voor je neus, zonder chemische middelen of pesticiden en met besparing op water en brandstof." Na het oogsten worden er weer nieuwe zaadjes ingedaan.