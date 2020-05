Kringwinkel verkoopt per ongeluk rolstoel tachtiger die spullen komt afleveren

De familie van Frans Helsen (87) doet een oproep naar de persoon die maandag een rolstoel gekocht heeft in de kringwinkel van Herentals. Frans kwam di

23-05-2020 11:56:46

Ik snap de gang van zaken niet helemaal. Als de man in zijn rolstoel de spullen naar de kringloop kwam brengen, hoe ging hij dan zonder rolstoel weg? Of had hij het ding bij de ingang geparkeerd en was met iemand mee naar binnen gelopen, terwijl zijn rolstoel bij de kassa achterbleef??? Iets meer info was wel handig geweest. Raar verhaal, maar daarom staat het misschien op WMR.