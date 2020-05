Brandweer waarschuwt: flesje handgel kan tot autobrand leiden

Laat een flesje of tube ontsmettende handgel niet zomaar achter in je auto. Daarvoor waarschuwt de brandweer. De gel kan namelijk in brand vliegen.



De brandweer adviseert in een bericht op Facebook om een flesje of tube handgel in het dashboardkastje van de auto te bewaren. "Laat deze niet open en bloot in de volle zon in de auto liggen", luidt de waarschuwing.



Alcoholhoudende handgel is namelijk licht ontvlambaar. "De handgel kan door de zon opwarmen en in combinatie met reflectie van glas een vlam doen veroorzaken."



Er zijn nog geen gevallen bekend waarbij ontsmettende handgel inderdaad tot brand leidde.



Ook normale plastic flesjes, zonder inhoud, kunnen een vlam veroorzaken. Zo meldde de brandweer twee zomers geleden dat een lege fles in een auto als vergrootglas had gewerkt, waardoor in de kofferbak aanwezige kussens verschroeiden. Een brand kon toen net voorkomen worden.

Reacties

22-05-2020 18:32:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.569

OTindex: 24.519

Beschermingsmiddelen maken meer kapot dan je lief is...

22-05-2020 22:27:49 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.616

OTindex: 34.445

het mag dus niet naast de spuitbus luchtverfrisser op de hoedenplank

22-05-2020 22:38:48 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.478

OTindex: 5

Wnplts: dorst

Quote:

Er zijn nog geen gevallen bekend waarbij ontsmettende handgel inderdaad tot brand leidde. duhh

Het lijkt een beetje op een waarschuwing op een sticker om deze niet op de Titanic te plakken want mogelijk blijft het niet te kleven. 🤦‍♂️ Het lijkt een beetje op een waarschuwing op een sticker om deze niet op de Titanic te plakken want mogelijk blijft het niet te kleven. 🤦‍♂️

