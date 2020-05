Drie oplichters op heterdaad betrapt als ze Helderse proberen te bestelen

DEN HELDER - Door een alerte inwoonster uit Den Helder heeft de politie gisteren drie oplichters kunnen aanhouden. De vrouw vertrouwde het niet toen haar telefonisch werd gevraagd 1 euro te pinnen voor ze zogenaamd een pakket van PostNL mocht aannemen.



De Helderse werd gistermiddag gebeld door één van de oplichters. Hij gaf aan dat er een pakket onderweg was en dat ze, voor ze het in ontvangst mocht nemen, een bedrag van 1 euro moest pinnen. Dat kon zogenaamd alleen per pin vanwege de coronamaatregelen.



De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. Die stond op de uitkijk toen er inderdaad op het aangegeven tijdstip iemand bij de vrouw aanbelde in de Bremstraat. Hij werd gelijk in de boeien geslagen. De man, een twintiger uit Amsterdam, bleek meerdere bankpassen bij zich te hebben en veel contant geld. Deze passen bleken eerder al te zijn misbruikt of gestolen, onder meer in Dronten en ook in Den Helder.



De oplichters, drie mannen uit Amsterdam van 22 en 21 jaar, zitten vast. Het onderzoek loopt.

Reacties

22-05-2020 14:14:07 Jawel

Erelid



WMRindex: 970

OTindex: 5.879

Die Helderse was inderdaad helder.

22-05-2020 14:41:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.987

OTindex: 18.827

Inderdaad, alert gereageerd!

