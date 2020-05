Veegwagen met bouwvakker valt in water in Beatrixpark

Let op: dit artikel gaat over Amsterdam.

Een veegwagen is dinsdagmiddag te water geraakt in het Beatrixpark in Zuid. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan een fietsersbrug.



De bestuurder van de veegwagen kwam ook in het water terecht. Hij is niet gewond geraakt. Een omstander laat weten dat collega's van de man hem uit het water hebben gehaald.



Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de veegwagen geborgd had moeten zijn aan het beweegbare deel van de brug, maar dat dat niet gebeurd is of dat de wagen losgeraakt is. 'Er wordt nu ter plekke gekeken wat er precies aan de hand is.'

Reacties

22-05-2020 12:27:34 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.468

OTindex: 5

Wnplts: dorst

ehh, ja? 😲 ehh, ja? 😲

22-05-2020 13:19:38 Jawel

Erelid



WMRindex: 970

OTindex: 5.879

Amsterdammers verwachten natuurlijk niet dat er ook nog water is buiten de grachten...

