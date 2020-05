Inbreker kijkt recht in de camera tijdens woninginbraak in Diemen

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt in te hebben gebroken bij een woning aan De Griend in Diemen, dus een keer niet in Amsterdam. Kort nadat de bewoners hun huis hebben verlaten springt de man over het tuinhek om via de achterdeur de woning binnen te komen.Op beelden van een bewakingscamera in de achtertuin is te zien hoe de onbekende man op zaterdagavond 29 februari net na half acht in de avond over het tuinhek klimt. De eigenaren van de woning hebben hun huis even daarvoor verlaten.De man loopt richting de achterdeur om te voelen of die van het slot is, dat is niet het geval. Vanaf de vensterbank moet de kat van de bewoners zien hoe hij gereedschap tevoorschijn haalt en begint met het openbreken van de deur. De man heeft door dat hij bekeken wordt en dat lijkt hem lichtelijk nerveus te maken. Terwijl hij bezig is met het slot kijkt hij af en toe om zich heen of de kust wel veilig is.'Op een camera binnen is hij heel goed in zijn gezicht te zien. Het lijkt of de man niet doorheeft dat hij gefilmd wordt. Met een lampje in zijn hand doorzoekt hij de spullen van de bewoners', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.Via de achterdeur verlaat de inbreker op een gegeven moment de woning met in zijn hand een tas. 'Hij is er vandoor gegaan met meerdere elektronische apparaten', aldus Stor. 'We willen graag weten wie deze man is. Het is voor de bewoners een vervelende ervaring om op de beelden moeten zien hoe de man door hun spullen heen is gegaan.'Aan de hand van de beelden heeft de politie een signalement van de man opgemaakt. Hij wordt tussen de 40 en 50 jaar oud geschat, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij had kort donker haar en droeg een korte donkere snor en baard.Weet u wie deze man is, of heeft u de verdachte die avond gezien in de buurt van De Griend in Diemen, neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000