22-05-2020 15:26:29

@tonktwee :

@Jawel : Quote @Emmo : daarom word er gewerkt aan het op de markt brengen van auto's die met elkaar communiceren. Wel een beetje jammer van de oldtimmer die niet op de navigatie kaart van de ander verschijnt 🚗🚙🚔

Iets dergelijks is in mijn vak al verplicht. Daar heet het A.I.S. Nadeel is dat visserschepen, overheidsvaartuigen en jachten die verplichting niet hebben, hoewel de meeste (grotere) vissermannen en jachten ontdekt hebben dat het een heel praktisch systeem is.Inmiddels zijn de eerste aanvaringen dankzij dit systeem al geregistreerd. Dit komt gewoonlijk door een te groot vertrouwen in die systemen (Uit het raampje kijken is altijd beter) en de instellingen van het apparaat. De positie van de AIS is gebaseerd op GPS, net als de Tomtom. Die GPS gaat uit van een referentievlak (Chart Datum). Daarvan zijn er zo'n 200 van in omloop. Heeft de collega een ander referentievlak ingesteld dan jij dan klopt de relatieve positie niet meer. Het kan dan lijken alsof je netjes langs elkaar vaart terwijl in werkelijkheid het "knal" is.