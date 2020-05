Drugssmokkelaar via Zoom ter dood veroordeeld in Singapore

Rechters in Singapore laten zich niet van hun werk houden door het coronavirus. Ze hebben via de populaire videoapp Zoom een man ter dood veroordeeld. Die app wordt tijdens de coronacrisis veel gebruikt bij vergaderingen. Mensenrechtenorganisaties hebben er geen goed woord voor over. "Weerzinwekkend."



De terdoodveroordeelde is een 37-jarige man uit Maleisië, Punithan Genasan. Hij wordt door de rechters gezien als het brein achter de smokkel van 28,5 gram heroïne.



Volgens een woordvoerder van de rechtbank is het voor het eerst in het land dat de doodstraf op deze manier is uitgesproken.



Singapore treedt zoals wel meer Aziatische landen keihard op tegen drugscriminelen. Veel van hen worden opgehangen, onder wie ook de Nederlandse zakenman Johannes van Damme in 1994.



Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is Singapore een van de vier landen ter wereld waar op drugshandel de doodstraf staat.

Singapore executeert ook geregeld buitenlanders wegens drugssmokkel. Zoals de Australische Vietnamees Nguyen Tuong Van in 2005. Singapore executeert ook geregeld buitenlanders wegens drugssmokkel. Zoals de Australische Vietnamees Nguyen Tuong Van in 2005.



De veroordeelde bevond zich in de gevangenis, zijn advocaat, de aanklagers en de rechters op andere locaties. De advocaat ziet er overigens geen probleem in. “De rechter was duidelijk te horen, er zijn geen nieuwe argumenten of feiten gepresenteerd. We hebben geen klachten”, aldus Peter Fernando. Hij gaat het vonnis met zijn cliënt bespreken en verwacht dat die in hoger beroep gaat.



Mensenrechtenorganisaties hebben geen goed woord over voor de gang van zaken. "Dat Singapore de doodstraf heeft is sowieso al wreed en inhumaan. Het gebruik van technieken als Zoom maakt het alleen maar erger", zegt Phil Robertson van Human Rights Watch.



"Het is schokkend dat de aanklagers en de rechters zo ongevoelig zijn dat ze niet inzien dat een verdachte het recht heeft om in de rechtzaal zijn aanklagers te zien", aldus Robertson. "Terwijl in de hele wereld nu wordt geprobeerd levens te redden, is het naleven van de doodstraf juist extra weerzinwekkend", zegt Chiara Sangiogio van Amnesty International.



Singapore is niet het eerste land waar doodvonnissen op afstand worden uitgesproken. Eerder deze maand gebeurde dat al in Nigeria. Dat zou de eerste keer ooit zijn geweest.

Reacties

De doodstraf voor 28,5 gram heroïne....Idioot gewoon!

Over de locatie of manier van de uitspraak gaat het me niet. Dat doet eigenlijk ook niet ter zake, vind ik. Of je nou in de rechtbank te horen krijgt dat je ter dood wordt veroordeeld of in je cel, via Skype...Het feit blijft hetzelfde.

En dat je in die landen ter dood kunt worden veroordeeld voor drugssmokkel, okee...dat is algemeen bekend, maar ik heb eigenlijk altijd gedacht dat dat was voor kilo's drugs. Beetje naïef misschien, geef ik toe. Maar toch...voor 28,5 gram! Waanzin!

Ik heb de doodstraf altijd als een zeer moeilijk onderwerp beschouwd. Gevoelsmatig ben ik er over het algemeen absoluut op tegen. Maar als ik dan af en toe hoor wat iemand bijvoorbeeld kinderen aangedaan heeft, begint die overtuiging heel erg te wankelen!



Dat gezegd hebbende vind ik het voor drugshandel hoe dan ook veel te ver gaan. Ongeacht om hoeveel drugs het gaat. Sluit ze op en stuur ze na hun straf terug naar hun eigen land met een permanent inreisverbod. Dan heb je er net zo goed geen last meer van.

Iedereen met een IQ van boven de 40 punten weet dat je in landen als Singapore, Maleisië en (inderdaad) Thailand niet met dat spul moet rotzooien! Ofwel wordt je geëxecuteerd, ofwel gooien ze je 30 jaar in de slechtste gevangenissen op Aarde!



Je weet waar je aan begint, begin er dus niet aan!! Play stupid games, win stupid prizes!



Zie maar eens de film "Dada is dead" te vinden, of "Midnight Express".. Dan vallen je de schellen van de ogen!



Dus nee, medelijden heb ik er eigenlijk niet mee Hier in Thailand bestaat nog steeds op sommige misdrijven de doodstraf, dus ben je gewaarschuwd!



Dada Is Dead



Midnight Express



Overigens, voor de goede orde: Ik ben een fervent voorstander van de doodstraf indien opgelegd wegens diverse geweldsmisdrijven tegen andere mensen.



Maar nee, niet voor de smokkel van 28.5 gran heroine, dat dan weer niet.



Maar de etterlijder die een kind kidnapt, verkracht en vermoord?? (Om maar wat heel ergs te noemen). Die maak ik met plezier zelf koud!



