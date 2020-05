Verpleegster op Covid-afdeling op de vingers getikt wegens deze gewaagde outfit

Ophef in Toela, Rusland.Daar had een verpleegster die werkzaam is op de Covid-afdeling het iets te warm. Dus besloot ze om gewoon een bikini te dragen onder haar beschermende kledij.Goed idee, zou je denken. Al bleek die beschermende kledij toch eerder aan de doorzichtige kant. Dat zie je op onderstaande foto.“Ze krijgt een sanctie omdat ze de kledingvoorschriften niet gevolgd heeft”, aldus de lokale gezondheidsdienst. Sommige patiënten vonden het niet erg, anderen hadden er wel moeite mee…