Belg vecht voor miljoenenwinst na technische storing bij online casino

2,2 miljoen euro! Dat bedrag won een Belgische gokker in oktober 2019 online bij Casino777. Althans, dat dacht hij. Enkele seconden na zijn winnende draai in het spel Mega Fortune Touch crashte het systeem. ‘The round was interupted’, verscheen er op het scherm. Toen een uur later het euvel was verholpen, restte van zijn miljoenenbuit slechts 56 euro en 25 cent. Sindsdien vecht de Belgisch Limburger voor zijn centen.



Toen het derde pijltje van het roulettespel ook op de juiste lijn tot stilstand kwam, ging speler B.V. uit Sint-Truiden door het dak. Hij was in één klap miljonair. Terwijl de adrenaline door zijn lijf gierde, was de Belg wel zo slim om een screenshot te maken. Een actie die hem mogelijk alsnog gelijk gaat geven bij zijn klacht tegen het casino van Spa, waaraan de website Casino777 verbonden is.



B.V. nam een jurist in de arm, toen zijn miljoenen digitaal verdampten. ,,Het bewuste spelletje, Mega Fortune, heeft al meerdere spelers rijk gemaakt’’, zegt advocaat Bert Vanmechelen. ,,Door al die miljoenen die er zijn gewonnen, staat het als enige online videoslot in het Guinness Book of Records.’’ Een 20-jarige Noor kreeg in 2011 een bedrag van 11,7 miljoen uitgekeerd. ,,Om maar aan te tonen dat het bij dit spelletje om veel geld gaat.’’



Dat er al eerder miljoenen werden uitbetaald, maakt het verhaal van een technische storing in geval van de onfortuinlijke Limburger aannemelijk. Volgens Vanmechelen, die zegt het casino niet te willen belasteren, heeft de advocaat van de tegenpartij de storing toegegeven. ,,Wat wij willen weten, is wat dit nu precies voor mijn cliënt betekent.’’ De raadsman gaat ervan uit dat de servers van het casino alles hebben vastgelegd.



Die spelgegevens worden ook in de gaten gehouden door de Belgische kansspelcommissie, weet Vanmechelen. ,,Dit soort klachten zijn uitzonderlijk’’, reageert de overheidsdienst. Concrete cijfers heeft de commissie niet. ,,Als er een inbreuk op de kansspelwet wordt vastgesteld, kunnen wij de exploitant waarschuwen, de vergunning opschorten of zelfs intrekken, de exploitatie van kansspelen verbieden en boetes opleggen.’’



De bevoegdheid om in te grijpen bij een civiele zaak, zoals het verplichten tot uitbetaling, heeft de commissie echter niet. ,,Dat is aan de rechtbank’’, klinkt het. Van een rechtszaak is vooralsnog geen sprake. B.V. en zijn advocaat proberen er eerst met het casino zelf uit te komen. Volgens de advocaat van de tegenpartij is er inmiddels een onderzoek gestart. Met een beetje mazzel rollen de euro's alsnog B.V.'s kant op.

Reacties

20-05-2020 12:20:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.514

OTindex: 24.482

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die technische storing voor het casino wel gunstig zou kunnen uitpakken.

20-05-2020 13:07:27 Jawel

Erelid



WMRindex: 953

OTindex: 5.845

Uit de software van het casino:

GetSpinResults()

DetermineWinnings()

If Winnings > 2.000.000 then CrashSystem()

20-05-2020 13:35:44 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.594

OTindex: 190

S



"If Winnings > 2.000.000 AND isBelg() then CrashSystem()".Die Noor mocht wel. ASP classic?"If Winnings > 2.000.000 AND isBelg() then CrashSystem()".Die Noor mocht wel.

20-05-2020 13:41:57 Jawel

Erelid



WMRindex: 953

OTindex: 5.845

Dat die Noor mocht is omdat er toen nog een bug in het programma zat. Die regel om te laten crashen stond er nog niet in.



Na de rechtzaak wordt het programma weer aangepast: voor het crashen gaan ze nog de logfiles moeten wissen.



Dit heet agile.

