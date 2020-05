Restaurant gebruikt opgeblazen banden om anderhalve meter afstand te bewaren

Een restaurant in de Amerikaanse staat Maryland staat te popelen om opnieuw eetgasten te ontvangen. Van zodra dit opnieuw is toegelaten, gebruikt The

20-05-2020 08:15:54 venzje

Als ze de klanten over zo'n oneffen planken vloer sturen, mogen ze er wel wat grotere wieltjes onderzetten.

20-05-2020 08:57:12 Jawel

Even lekker gaan zitten met je maaltijd zit er volgens mij ook niet in (het schijnt bedoeld te zijn, voor als ze weer gewoon open gaan).

20-05-2020 09:19:33 venzje

@Jawel : Dit is nog een proef. Misschien komen er stoelen of krukken bij wanneer ze werkelijk in gebruik genomen worden.

20-05-2020 10:13:51 Mamsie

Een soort botsautootjes concept dus.

Niet gezellig, wél hilarisch en dat zal klanten trekken, denk ik.

20-05-2020 10:31:06 stora

Ik vind het grappig bedacht en op deze manier hebben ze ook gratis reclame.

Slim.

20-05-2020 10:38:19 Jawel

Als je op het binnenstuk je hapje en je drankje hebt staan is het wel te hopen, dat niemand je betrekt in een partijtje botsautootje spelen...

20-05-2020 11:10:56 tonktwee

Wat ze er ook van maken, mij zien ze niet in zulke 'spontane','leuke' tenten. 😒 maak er dan zoiets van voor volwassenen,Wat ze er ook van maken, mij zien ze niet in zulke 'spontane','leuke' tenten. 😒

