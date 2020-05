Automobilist is één uur achttien en scoort direct drie boetes en een portie pepperspray

Een 18-jarige automobilist is een uur nadat hij jarig was - en dus mocht autorijden - opgepakt toen de politie hem zonder verlichting zag rijden. Hij vluchtte in zijn auto en dat had hij beter niet kunnen doen.



De politie van Woerden zette rond 01.00 uur de achtervolging in. Een achtervolging op hoge snelheid door Oudewater was het gevolg. Na verloop van tijd gaf de 18-jarige op. Hij zette de auto stil en probeerde te voet te ontkomen. De politie gebruikte pepperspray bij de aanhouding, waarna de beginnend bestuurder riep dat hij minderjarig is.



Dat bleek echter niet het geval, want de man was net een uur daarvoor 18 geworden. De agenten hebben volgens dit Facebook-bericht nog ‘lang zal hij leven’ gezongen. De jarige was ongetwijfeld minder blij met de drie bekeuringen die hij vervolgens ontving. Niet voor het rijden zonder rijbewijs, want dat had hij al eerder gehaald. Wel voor het rijden zonder verlichting, het vluchten voor de politie en voor verzet tegen arrestatie.



Wat bleek? De man was gevlucht voor de politie omdat hij niet zeker wist of het al na twaalven was en dus of hij wel of niet legaal achter het stuur zat. Hij had beter kunnen stoppen, dan was het bij een kleine bekeuring voor het rijden zonder verlichting gebleven.

Reacties

19-05-2020 16:32:32 venzje

Opvallend vluchten voor de politie is zelden het beste idee.

19-05-2020 16:37:02 Jawel

Nee, dat kan je beter onopvallend doen...

19-05-2020 16:43:06 Mamsie

Ik wou dat ik wist wanneer mijn verjaaruur is.....

19-05-2020 17:03:58 Zeeuw

Ik ben wel eens succesvol gevlucht voor de politie. Ik reed rondjes op mijn fiets voor de plaatselijke kroeg met mijn lichten uit. Toen er politie langsreed was ik me van geen kwaad bewust toen stopten ze, ik ben er als een haas vandoor gegaan en door een paadje gegaan waar geen auto's doorkunnen. Achteraf gezien niet heel handig want als ze me gepakt hadden was de boete alleen maar hoger geweest net zoals in het artikel.



@Mamsie ik denk dat hij niet wist of het al na 12 was (ook raar elke auto heefg volgens mij een klok) maar het gaat per dag en niet op het uur van je geboorteIk ben wel eens succesvol gevlucht voor de politie. Ik reed rondjes op mijn fiets voor de plaatselijke kroeg met mijn lichten uit. Toen er politie langsreed was ik me van geen kwaad bewust toen stopten ze, ik ben er als een haas vandoor gegaan en door een paadje gegaan waar geen auto's doorkunnen. Achteraf gezien niet heel handig want als ze me gepakt hadden was de boete alleen maar hoger geweest net zoals in het artikel.

19-05-2020 17:13:17 Sjaak

@Zeeuw : Toen ik veertien was, ben ik ook een keer gevlucht en uit handen van de Hermandad weten te blijven. Ik fietste op weg naar school door rood en zag te laat een mij tegemoet komende politieauto. Die reed snel via een parallelle straat om mij de weg te kunnen versperren, maar ik kon ongelooflijk hard fietsen en was eerder bij de school dan de politieauto. Ik zag hem nog twee keer passeren, terwijl ik achterin de fietsenstalling stond uit te hijgen.

19-05-2020 17:30:03 Emmo

@Mamsie :

Ik wou dat ik wist wanneer mijn verjaaruur is.....



: Spannend Ik weet het vrij nauwkeurig. Ik ben thuis geboren. Pa moest een telefoon zoeken om de dokter te bellen. Toen deze aan de telefoon kwam zei hij dat hij eerst Wim Kan wilde afluisteren en dan zou komen. Dat was 22:00. Toen de arts arriveerde was ik net geboren. Ik ben dus van tussen 22:00 en 22:30. Pa blij want die kreeg nog van het laatste kwartaal kinderbijslag. @Sjaak : Spannend

19-05-2020 17:38:17 Cubbie

@Mamsie : Volgens mijn geboorte certificaat ben ik om 16:55 's middags geboren. Maar zover ik weet ben je volgens de wet gewoon vanaf 12 uur 's nachts op je verjaardag je nieuwe leeftijd

19-05-2020 18:04:58 stora

Een paar maanden geleden zat ik een doos die van mijn ouders was geweest t snuffelen, allemaal oude foto's en ook een kaartje dat ik om 4.00 geboren wasMisschien dat ik daarom nachtdiensten wel fijn vind, want toen was het ook nog nacht

19-05-2020 18:08:07 Heusdenaar

Quote:

Hij had beter kunnen stoppen, dan was het bij een kleine bekeuring voor het rijden zonder verlichting gebleven.



Waarschijnlijk was het zelfs bij een waarschuwing gebleven Waarschijnlijk was het zelfs bij een waarschuwing gebleven

