Oliedom: bezorger vlucht als politie zijn portemonnee wil teruggeven

ENSCHEDE - De politie Enschede wilde zondagavond een goede daad verrichten, toen een bezorger onderweg een portemonnee verloor. De agenten volgden de jongeman, maar die bleek daar niet van gediend en fietste zo hard als hij kon weg.



,,Dom, dommer, domst’’, zo blikt de politie Enschede op Facebook terug op het incident. Rond 19.15 uur zagen agenten de bezorger op een e-bike fietsen.



De jongeman ging met een flinke boog om de agenten heen, maar de dienders zagen dat hij daarbij zijn portemonnee verloor. Beter gezegd: een gevulde portemonnee van zijn werkgever.



De agenten pakten de portemonnee op om deze terug te geven aan de bezorger, maar die zette de versnelling in en vluchtte zo hard als kon. ,,Met een onverantwoorde snelheid knalde je opeens met je e-bike door de binnenstad. Jij vluchtte voor ons, terwijl we alleen je baas z’n geld wilden teruggeven’’, zo schrijft de politie.



De agenten besloten daarom de portemonnee mee te nemen naar het bureau: ,,Jij mag het nu op het bureau komen ophalen op vertoon van je legitimatiebewijs als je ons precies kan vertellen hoeveel geld erin zat’’, zo sluit de politie af.

19-05-2020 15:15:51

KhunAxe

Erelid



Hmm.. Te weinig info, was het 'plain clothes' politie of in uniform met herkenbare auto? Misschien dacht hij dat men hem wilde beroven? Zou niet voor het eerst zijn..