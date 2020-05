Nederlandse knikkerbaanbouwers bereiken miljoenenpubliek door tv-show VS

Twee bouwers van knikkerbaancompetities uit Nijmegen hebben een miljoenenpubliek bereikt via de Amerikaanse tv-show Last Week Tonight With John Oliver . Nu het door de coronacrisis niet mogelijk is topsport te bedrijven of te volgen, heeft de show gisteren het YouTube-kanaal Jelle's Marble Runs gebombardeerd tot de ideale competitie die "de wereld meer nodig heeft dan ooit".Jelle's Marble Runs komt uit de koker van twee broers: Jelle (34) en Dion Bakker (39). Naamgever Jelle is autistisch en heeft al sinds zijn vierde een hyperfocus op knikkerbanen, vertelt Dion. In 2006 besloten de twee video's van de banen op YouTube te zetten. Later verzon Dion er een competitie van te maken, met rivaliserende knikkerteams met namen als Raspberry Racers en Green Ducks en individuele sterren als Red Number 3.Toegegeven: de broers bouwden al eerder een grote schare fans op. Voor de uitzending gisteravond hadden ze al 800.000 YouTube-abonnees, van wie de meesten volwassen zijn. Ook verkochten ze al merchandise, worden hun knikkerraces becommentarieerd door de racecommentator Greg Woods en kregen ze al aandacht van CNN, BBC, Man Bijt Hond en andere media. Maar sinds de uitzending van John Oliver komen er dagelijks 100.000 abonnees bij en kunnen ze nu echt gaan leven van de knikkerbanen, zegt Dion Bakker.Eerder zeiden ze sponsors te zoeken. Daar is John Oliver op ingegaan. Zijn programma wordt hoofdsponsor van het kanaal en schenkt uit naam van het winnende team iedere competitiewedstrijd 5000 dollar aan een voedselbank en nog eens 20.000 dollar aan een internationale hulporganisatie aan de competitiewinnaar.Hoeveel geld de broers zelf krijgen, wil Bakker niet zeggen. Behalve dat ze nu "op het punt staan om serieus geld te gaan verdienen" en het lukt om hun internationale team van vormgevers, componisten en communitymanagers behoorlijk te belonen.Dion Bakker zegt blij te zijn met de aandacht, al verbaast het hem allang niet meer dat mensen gefascineerd raken door knikkerbanen. Er zijn zelfs fanclubs voor afzonderlijke knikkers: "Red Number 3, een individuele knikker van de 'sandmarble rally'(een race in het zand, red.), heeft miljoenen fans", zegt Bakker."Het was vroeger een sleutelhanger, die was afgebroken", vervolgt hij. "Mensen kwamen erachter dat er een gaatje in zat van het bevestigingspinnetje. Toen werd er een documentaire over gemaakt met de titel: Not a marble (geen knikker, red.). Sommige mensen wilden zelfs dat zijn kampioenstitel zou worden afgepakt omdat het geen echte knikker was."Van een andere populaire knikker brak eens een stukje af. Dat heeft Bakker geweten. "Ik heb een maand lang alleen maar berichten gehad van fans, die vroegen om nieuwsupdates over de blessure. Dat waren soms wel duizend berichten op een dag."