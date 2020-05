17-05-2020 21:01:58

Ik kan inderdaad het inkoopbeleid van veel supermarkten niet snappen. Wilde eerder deze week gewoon een pak bloem hebben. Hele supermarkt vol met totale onzin zoals "cakemeel" (all in one, je hoeft alleen boter, eieren en suiker toe te voegen), "pannekoekenmeel" (gewoon bloem met een partij chemicaliën zoals emulgatoren en antiklontermiddel), "pizza-bodem meel" (exact het zelfde als pannenkoeken meel). Maar gewone bloem, nee dus; uitverkocht. Waarom zo ik 2 euro moeten uitgevem voor een pond cakemeel, als een gewoon pak bloem van een kilo 49 cent kost.