Ad (69) brengt zijn vrouw per fiets naar crematorium: 'Dit past bij haar'

Ad Verhoeven (69) bracht zijn overleden vrouw Diny deze week op een bijzondere manier naar het crematorium. Hij fietste ernaartoe, met de kist achter zich aan. "Dit past bij haar. Bij ons."Ad leerde Diny in 1969 kennen tijdens de Ronde van Lieshout, vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. Ze hielden allebei enorm van fietsen en waren fanatiek erelid van fietsclub BZET (Bloed Zweet En Tranen) De Bosduvels. Diny reed zo'n 8.000 kilometer per jaar, Ad zo'n 20.000 kilometer per jaar. Diny ging onlangs met pensioen, dus zouden ze nog meer tijd hebben om samen leuke dingen te doen.Maar dat liep anders dan ze hoopten. Diny kreeg in januari last van pijn in haar bovenbenen en kuiten. Het bleek te gaan om vasculitis, een ontsteking van de bloedvaten.Ze ging een behandeltraject in. Ondertussen waren Ad en Diny ontzettend bang dat Diny het inmiddels heersende coronavirus zou krijgen. Dat zou een complicerende factor zijn. Ze werd er zo'n 20 tot 25 keer op getest, maar de uitslag was elke keer negatief.Er waren wel andere complicaties. Diny kreeg een longontsteking én een longembolie. Ze belandde op de intensive care in zowel Helmond als Maastricht. Een tweede longontsteking werd haar fataal. Ze overleed op 68-jarige leeftijd. "Gelukkig hebben we wel thuis afscheid van haar kunnen nemen. Dat was heel fijn", vertelt Ad geëmotioneerd aan het Eindhovens Dagblad.Uiteindelijk werd Diny op een manier die bij hen past naar het crematorium gebracht. Ad fietste met een aanhangwagentje waarop de kist stond van zijn woonplaats Mariahout naar het crematorium in Beek en Donk. "Diny hield enorm van fietsen, net als ik. Dit past bij haar, bij ons. Nee, een triomftocht was het niet. Maar het was wel mooi."