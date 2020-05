Adele-imitators vrezen voor carrière nu zangeres is afgevallen

Als imitator van een beroemde artiest is het wel handig als je er ook uitziet als degene die je probeert te imiteren. Nu Adele (32) zo'n 35 kilo is afgevallen, moeten de na-apers er dus ook aan geloven, zou je denken. Maar dat zien ze niet zitten, vertellen drie bekende Adele-imitators in een tv-interview.Adele ziet er tegenwoordig heel anders uit dan toen ze succes verwierf met zingen. En voor imitatoren Jax, Natalie en Maria is dat een klein probleem. Ze lijken namelijk niet meer op hun idool en kunnen hun act dus ook niet meer op dezelfde manier doen. Toch zien ze het zelf positief in. "Adele wordt niet gedefinieerd door haar gewicht", laten ze weten aan het Britse programma This Morning.Het impersonator-trio maakt zich dus geen zorgen. "Ze ziet er fantastisch uit", aldus Jax. "Ik dacht wel gelijk: is dit wat mensen nu van me gaan verwachten? Een slankere Adele? We hebben haar sinds haar transformatie nog niet zien optreden, dus ik weet niet wat mensen nu verwachten van een Adele-ode." Bovendien staan zij met hun vollere figuren wel symbool voor een periode uit de carrière van Adele, vinden ze.Toch zien ze ook het voordeel van afvallen in. "Hoe meer ik op Adele lijk, hoe meer werk ik krijg", legt Maria uit. "Bovendien wil ik gezonder zijn en wat slanker, want dat maakt me gelukkiger."Daarnaast zou het lastig worden als Adele opeens met wat meer up-tempo-muziek aan komt zetten, vertellen de dames. Het is nog wachten op de comebacksingle van de 'Someone Like You'-zangeres en dan heeft het trio wat helderder voor ogen hoe zij hun carrière voort kunnen zetten.