Canada stuurt reuzenpanda’s terug naar China om deze bizarre reden

De zoo van de Canadese stad Calgary zal twee reuzenpanda’s terugsturen naar China omdat die door de coronacrisis niet voldoende verse bamboe kan voorzien om hen eten te geven. Dat meldt de dierentuin zelf in een mededeling.



“Het was een ongelooflijk moeilijke beslissing, maar de gezondheid en het welzijn van de dieren die we liefhebben en beschermen, heeft altijd de hoogste prioriteit”, stelt directeur Clément Lanthier.



Volgens de zoo bestaat 99% van het voedsel van de reuzenpanda’s uit bamboe. Een volwassen dier eet dagelijks zo’n 40 kilogram. Door de coronapandemie zijn er minder vluchten tussen China en Canada en is er vertraging bij de leveranciers van bamboe.



De twee panda’s, het vrouwtje Er Shun en het mannetje Da Mao, kwamen in 2013 aan in Canada. Ze werden begeleid door de toenmalige eerste minister Stephen Harper en zijn vrouw Laureen. De dieren worden tien jaar lang uitgeleend aan Canada als symbool voor de goede relatie tussen Ottawa en Peking. Ze verbleven verschillende jaren in de zoo van Toronto, waar Er Shun een tweeling op de wereld zette. De panda’s en hun jongen verhuisden in 2018 naar de zoo van Calgary, in het westen van het land.

Reacties

17-05-2020 08:53:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.451

OTindex: 24.428

En die bamboe kan niet lokaal gekweekt worden in een kas?

17-05-2020 08:54:30 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.128

OTindex: 670





Sure, Canada is a wonderful country, and there are many great reasons why you might wish to live there. But the warm sunshine is probably not one of them. Even so, you can actually have real success growing bamboo in Canada.



Yes, of course you can grow bamboo in Canada



In fact, there are many of varieties of bamboo that will thrive in the cold and in the snow. Think of the high mountains of Tibet, the plateaux of northern India, and the northernmost islands of Japan



Ik snap niet dat men daar niet aan gedacht heeft Duurder dan per vliegtuig over te laten komen lijkt het mij het niet te zijn. Wellicht zelfs goedkoper. Weer een mooi voorbeeld van krakkemikkige future-planning Dus ze laten vliegtuigladingen bamboo overkomen uit China? En dat al 7 jaar? Waarom net gewoon zelf bamboe kweken? Het schijnt zelfs in Canada goed te doen te zijn..Ik snap niet dat men daar niet aan gedacht heeftDuurder dan per vliegtuig over te laten komen lijkt het mij het niet te zijn. Wellicht zelfs goedkoper. Weer een mooi voorbeeld van krakkemikkige future-planning

17-05-2020 08:55:37 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.128

OTindex: 670





Maar zo ik al uitlegde, je hoeft het niet eens in een kas te kweken, vele soorten zijn winterhard. Ook in China waar de Panda in het wild voorkomt hebben ze strenge winters, is dus geen bezwaar..



Laatste edit 17-05-2020 08:56 @Emmo : Hahaaa! Wederom twee zielen, één gedachteMaar zo ik al uitlegde, je hoeft het niet eens in een kas te kweken, vele soorten zijn winterhard. Ook in China waar de Panda in het wild voorkomt hebben ze strenge winters, is dus geen bezwaar..

17-05-2020 09:08:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.451

OTindex: 24.428



Quote:

maar in de praktijk zijn er ongeveer 35 soorten die daadwerkelijk een belangrijk deel van het menu bepalen (Uit



Overigens komt de panda wel voor in koude streken. Het zou dus maar zo kunnen dat zijn voedsel wel winterhard is.



Maar misschien is het een eis van de Chinezen. De beesten zijn uitgeleend en blijven eigendom van China. @KhunAxe : Het schijnt dat panda's specifieke soorten nodig hebben. Niet elke soort is geschikt voor die beesten.(Uit WiKi Overigens komt de panda wel voor in koude streken. Het zou dus maar zo kunnen dat zijn voedsel wel winterhard is.Maar misschien is het een eis van de Chinezen. De beesten zijn uitgeleend en blijven eigendom van China.

17-05-2020 09:14:25 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.128

OTindex: 670





En natuurlijk zullen ze niet alle soorten bamboe vreten, maar de soorten die ze wél vreten kunnen volgens mij gewoon in Canada gekweekt worden.



Tja, een eis van de Chinezen, daar zeg je wat, maar ergens geloof ik daar niet in



Ze zullen adviseren over de te gebruiken bamboesoorten, tuurlijk, maar dwingen om van hen af te nemen? Nee, dat vind ik zelfs voor Chinezen te ver gaan @Emmo : Dat zeg ik! In China zitten ze gewoon in de bergen tijdens de winter en kunnen daar hun bamboe vinden.En natuurlijk zullen ze niet alle soorten bamboe vreten, maar de soorten die ze wél vreten kunnen volgens mij gewoon in Canada gekweekt worden.Tja, een eis van de Chinezen, daar zeg je wat, maar ergens geloof ik daar niet inZe zullen adviseren over de te gebruiken bamboesoorten, tuurlijk, maar dwingen om van hen af te nemen? Nee, dat vind ik zelfs voor Chinezen te ver gaan

17-05-2020 11:25:37 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.450

OTindex: 5

Wnplts: dorst

@Emmo : @KhunAxe : Ik geloof wel dat het in het contract staat. zo verdienen die Chinezen er ook wat aan. Maar vreemd is het wel. 🐼

17-05-2020 11:25:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.005

OTindex: 77.482

Quote:

De zoo van de Canadese stad Calgary zal twee reuzenpanda’s terugsturen naar China.



Waar Er Shun een tweeling op de wereld zette.

De panda’s en hun jongen verhuisden in 2018 naar de zoo van Calgary, in het westen van het land.





Naar mijn simpele berekening zouden er dan 4 panda's moeten zijn.

Of worden de jonkies gehouden?

Naar mijn simpele berekening zouden er dan 4 panda's moeten zijn.Of worden de jonkies gehouden?

17-05-2020 11:46:34 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.978

OTindex: 18.809





Laatste edit 17-05-2020 11:47 De Panda's in Rhenen krijgen bamboe van een kweker in Asten. Volgens dit artikel moet je wel veel soorten kunnen kweken, omdat die beesten erg keiskeurig zijn en ook hun keuze voor bepaalde types bamboe kunnen wisselen. Dus in elk geval golden voor de panda's in Rhenen (die ook "geleend" zijn) geen regels dat ze persé bamboe uit China moesten afnemen.

17-05-2020 11:49:47 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.128

OTindex: 670





Ik blijf dus gewoon van mening dat men zelf daar zo in Canada bamboe had kunnen kweken. Als het in Rhenen kan, kan het ook in Calgary @BatFish : You made my point, dank jeIk blijf dus gewoon van mening dat men zelf daar zo in Canada bamboe had kunnen kweken. Als het in Rhenen kan, kan het ook in Calgary

17-05-2020 11:55:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.978

OTindex: 18.809

@KhunAxe : Je kunt wel veel beter skiën in Calgary dan in Rhenen

