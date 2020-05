Koppeltje gaat van bil op kerkhof: “Ze moeten zich doodschamen”

Een Brits koppel krijgt de wind van voren nadat ze van jetje gaven op een kerkhof. Ook enkele politici reageerden gedegouteerd op het incident.



Het kerkhof in Sutton-in-Ashfield (Engeland) was net heropend na een wekenlange sluiting door het coronavirus. Dat bracht een koppel op het gekke idee om tussen de grafzerken te vrijen. Enkele passanten zagen ‘het’ gebeuren en filmden het schouwspel. De beelden werden intussen vlijtig gedeeld en becommentarieerd op sociale media.



Heel wat mensen reageerden met afgrijzen. “De geliefden van mensen rusten daar, viespeuken. Jullie moeten je doodschamen” en “Zo onrespectvol”, is de algemene teneur.



Ook Lee Anderson, een lid van de lokale Labourpartij, reageerde gedegouteerd. “We hebben er alles aan gedaan om kerkhoven opnieuw toegankelijk te maken. Dergelijke activiteiten had ik nooit verwacht op een plaats waar veel vrienden en familieleden van mij begraven zijn. Je zou denken dat mensen meer respect tonen dan dat. Deze walgelijke personen moeten gevonden en aangepakt worden”, vertelde hij aan The Sun.

Ach, een ietwat lugubere plek om het leven te vieren, dat wel, maar ik weet zeker dat de bewoners er geen probleem mee hadden.

Koppeltje gaat van bil op kerkhof:

''Ze moesten zich doodschamen.... Mooie woordkeus:Koppeltje gaat van bil op''Ze moesten zichschamen....

