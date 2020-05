Laptoptas met papieren op dak flatgebouw Emmen verraadt inbreker

Een 34-jarige man uit Zuidbroek is veroordeeld tot twee maanden cel voor een poging tot diefstal van bouwmateriaal en gereedschap van een dak van een flatgebouw aan de Wekingeslag in Emmen.



Bouwvakkers die op 30 april op het dak kwamen om montagewerk af te maken, zagen dat onder meer dure specialistische klimtouwen, zuignappen en gereedschap waren verdwenen. Ze vonden ook een laptoptas met persoonlijke papieren. Op de papieren stond de naam van de verdachte uit Zuidbroek. ,,Ik heb geen idee hoe mijn tas op het dak is terechtgekomen”, verklaarde hij voor de rechter.



Op een brandtrap van de flat zagen bouwvakkers een man lopen. Dat bleek de verdachte. Hij is aangehouden door de politie. De verdachte, die een flink strafblad heeft, had een kniptang en klauwhamer bij zich.



Volgens de politierechter is er voldoende bewijs dat hij een ruit heeft stukgeslagen en daarna heeft geprobeerd om spullen weg te nemen. ,,Ik vind het ernstig als je het dak van een flatgebouw op gaat om dure spullen te stelen.”

