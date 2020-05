Seriemoordenaarexpert Stéphane Bourgoin blijkt serieleugenaar en serieoplichter

“Stéphane Bourgoin (67), wereldberoemd expert op het gebied van seriemoordenaars, blijkt veertig jaar lang een indrukwekkend cv bij elkaar te hebben gelogen.



Er is geen enkele televisiestudio in Frankrijk en Franstalig België waar Stéphane Bourgoin – die 40 boeken over seriemoordenaars schreef en aan honderden debatten deelnam – de voorbije jaren niet minstens één keer heeft gezeten. In Vlaamse media werd hij ook regelmatig opgevoerd om zijn licht te laten schijnen over seriemoordenaars als Marc Dutroux en Ronald Janssen. Stéphane Bourgoin was dé Europese expert bij uitstek over seriemoordenaars.



Nu blijkt dat zijn leven tientallen jaren van leugens aan elkaar heeft gehangen. Het is een wonder dat hij niet eerder is ontmaskerd. Acht Fransen van het Youtube-kanaal 4e Oeil Corporation gingen zijn verleden na en dat deed Bourgoin uiteindelijk de das om.”

16-05-2020 10:42:53 Emmo

Nu had ik nog nooit van de wereldberoemde expert Bourgoin gehoord, maar dat zal wel aan mij liggen.

Maar misschien is het een goed idee om wat vaker het cv van wereldberoemde deskundologen na te gaan.

16-05-2020 10:47:41 KhunAxe

Toch hebben zijn boeken gretig aftrek gevonden, er zijn vele miljoenen exemplaren verkocht. Ik zie hem als een self-made expert, want hij heeft er natuurlijk wel degelijk sjoege van.



Zo hij zelf ook toegaf, eenmaal je begint te liegen over je cv kun je er niet meer mee ophouden en ga je van kwaad naar erger.

