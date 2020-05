Coronacrisis zorgt voor langste scheepsbegeleiding mariniers ooit

Juist nu is het essentieel dat het internationale scheepvaartverkeer ongehinderd doorgaat. Dus coronacrisis of niet; Vessel Protection Detachments (VPD’s) van het Korps Mariniers bleven onafgebroken Nederlandse zeetransporten beschermen tegen piraten. De coronamaatregelen zorgen zelfs voor de langste begeleiding ooit.Eerste-luitenant der Mariniers Jochem, commandant van het VPD: “De onzekerheid is bij deze trip erg groot. Het vergt improvisatie en flexibiliteit van het team. Het is een kwestie van accepteren van de situatie en doorgaan.”Op 19 maart stapte hij met 10 collega’s in Rotterdam aan boord van een loodsboot die ze naar de BigRoll Bering bracht. Dit is een zogenoemde big wide deck carrier. Foto . Die vervoert op deze trip grote onderdelen voor windmolens met bestemming Taiwan. Het 170 meter lange schip van het Nederlandse bedrijf Roll Group zette vervolgens koers richting de Egyptische havenstad Safaga. Daar ontvingen de mariniers hun bewapening.Na het Suezkanaal en de korte stop in Safaga begon het echte werk: het passeren van de zogenoemde High Risk Area voor piraterij (de Golf van Aden en de Arabische Zee). Nadat dit veilig was gebeurd, ging het verder richting Singapore op de route naar Taiwan. Normaal gesproken zou het VPD dan in de eerstvolgende haven van boord gaan en terugvliegen. Door de coronamaatregelen is het echter zeer lastig om aflossing in te vliegen. Het oude VPD is daarom aan boord gebleven.Onlangs arriveerde het schip in Taiwan. Inmiddels is het duidelijk dat het schip ook op de terugreis bescherming nodig heeft. Daarom is besloten dat het VPD dit ook op de terugreis doet. Zodoende wordt dit de langst lopende VPD ooit. Het oude record stond op ongeveer 6 weken.Naast het uithoudingsvermogen van het VPD, vergen de huidige omstandigheden ook de nodige flexibiliteit het thuisfront. Jochem: “Het thuisfront brengt het grootste offer. Sommigen van ons hebben een partner werkzaam in de zorg, zij staan er onder zware omstandigheden nu lange tijd alleen voor.”Dat geldt ook voor de bemanning van de BigRoll Bering, geeft Operations Manager Roll Group Liesbeth van Werkhoven aan: “Het is ook even wennen als er zoveel mensen voor langere tijd aan het team worden toegevoegd. Maar ik heb begrepen dat het goed werkt. Het is ook fijn om het VPD aan boord te hebben. Het geeft toch een gevoel van bescherming. Voor Roll Group betekent het dat we aan onze contractverplichtingen kunnen voldoen, want we kunnen via het Suezkanaal blijven varen. Dit is de korte route, waardoor we ook nog onze footprint beperken doordat we minder brandstof verbruiken.’’Een VPD bestaat uit zwaarbewapende mariniers. Ze zijn naast hun handvuurwapens, onder meer uitgerust met het MAG-machinegeweer. De schepen die ze beschermen zijn groot en kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat ze langzaam zijn of relatief gemakkelijk te enteren.