Een wc-rol op je onderbeen: Rens heeft corona-tatoeage

De Tattoo Grot in Rotterdam opent morgen haar deuren weer, maar vandaag wordt er al proefgedraaid. Rens van Gastel liet vanmorgen als een van de eersten een tatoeage zetten: '2020' met een wc-rol erbij."Rens is een maat van me. Hij heeft wel vaker rare ideeën en meerdere opmerkelijke tatoeages", zegt eigenaar Rob Hof tegen Editie NL."Hij vertelde dat hij zich zo had geërgerd aan iedereen die wc-papier had gehamsterd, dat hij er eentje op z'n been wilde laten zetten."En zo geschiedde. Vanmorgen werd het aandenken op z'n onderbeen gezet. "Hij wilde er eigenlijk ook nog de tekst 'schijt aan' boven, maar dat heb ik uit z'n hoofd weten te zetten", lacht Rob.De tatoeëerder denkt dat er meer coronaverzoekjes komen. "Misschien dat de wc-rol wel in de smaak valt."