Schokkend Japans experiment: alle gasten van buffetrestaurant binnen 30 minuten 'besmet'. Zo snel grijpt een virus om zich heen

Een ontluisterend filmpje van de Japanse omroep NHK laat zien hoe snel een virus zich kan verspreiden. Én hoe belangrijk het is om goed de handen te wassen. De televisiezender deed samen met een aantal wetenschappers een experiment, waarbij een groep testpersonen zich te goed deed aan een buffet. Het resultaat was even verbazingwekkend als schokkend.



Voor het experiment werden tien mensen in een ‘restaurant’ gezet waar een buffet stond opgesteld. Een van de dinergasten werd aangewezen als besmet persoon. Het virus werd in de vorm van fluorescerende verf op één van ‘s mans handpalmen aangebracht. Een plek die niet denkbeeldig is, wanneer een besmet iemand bijvoorbeeld in zijn hand hoest en deze vervolgens niet wast.



De gebruikte verf is bij normaal licht niet zichtbaar, maar als na een half uur het buffet wordt gesloten en er ultraviolette verlichting in de ruimte aangaat, zijn de restaurantgangers zichtbaar geschokt. Het ‘virus’ zit overal! Niet alleen op ieders handen, het gebruikte bestek, buffetschalen en serviesgoed, maar ook bij een aantal deelnemers in het gezicht.



Meer dan 5,4 miljoen mensen hebben het onthutsende filmpje, dat op sociale media fanatiek wordt gedeeld, intussen bekeken. De situatie van het experiment lijkt sterk op die aan boord van een cruiseschip. Op meerdere vakantieschepen maakten de afgelopen maanden passagiers gebruik van buffetten, met vele honderden besmettingen tot gevolg.



Bij de proef haalde een ‘restaurantmedewerker’ regelmatig het gebruikte servies weg en wisselde de tang waarmee de deelnemers hun bord vulden. Ook werd de gasten aangeraden geregeld hun handen schoon te maken. Het haalde zo te zien niet veel uit. Wereldwijd zijn sinds het uitbreken van het coronavirus al ruim vier miljoen mensen geïnfecteerd geraakt. Ruim 280.000 van hen zijn aan de gevolgen overleden.



Het experiment toont aan hoe snel een virus om zich heen grijpt. Professor infectieziekten Hiroyuki Kunishima van de St. Marianna University School of Medicine hoopt dat het filmpje mensen bewust maakt van het gevaar op besmetting. ‘Neem passende maatregelen’, zegt hij. Bijvoorbeeld door het dragen van een mondkapje en regelmatig de handen te wassen.

