In 24 uur: vijftien mensen zonder rijbewijs gepakt in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - (Maandag 11 mei) In de afgelopen 24 uur zijn vijftien mensen aangehouden die reden zonder rijbewijs. Het gaat om bestuurders van snorfietsen, motoren en auto's. Van hen reed een groot deel zo slecht dat ze daarmee de aandacht trok.



De politie zette de overtreders de afgelopen 24 uur aan de kant in Zwaag, Enkhuizen, Schagen, Zaandam, Haarlem, Heerhugowaard, Overveen, Nieuw-Vennep, Oudeschild, Vijfhuizen, Warmenhuizen, Assendelft en op Schiphol.



Naast slecht rijgedrag, reed er ook één door rood. Tegen alle overtreders is proces-verbaal opgemaakt. Onder hen waren ook mensen die al eerder waren aangehouden voor slecht rijgedrag of rijden zonder rijbewijs.

14-05-2020 12:48:35 KhunAxe









Geen voertuigen in beslag genomen? Jammer.. Dat werkt denk ik beter dan een boete. Overtreders dien je zodanig te straffen dat het pijn doet. Inbeslagname, zeker voor de recidivisten, zal denk ik het meest pijn doen. Die paar honderd euro? Ach, daar komen ze wel overheen.

14-05-2020 12:52:07 venzje









Quote:

Van hen reed een groot deel zo slecht dat ze daarmee de aandacht trok. Allemaal vrouwen? Allemaal vrouwen?

14-05-2020 15:40:04 Mamsie









deel een mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord? @venzje : is het woordeen mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord?

