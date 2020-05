Coronaproof op vakantie in een afgesloten resort met Corendon

Een vliegvakantie naar het strand of een hotel met zwembad zonder zorgen over afstand houden of over corona? Reisorganisatie Corendon wil dat mogelijk maken, maar er is wel een keerzijde: je kunt de hele vakantie niet van het resort af.



De reisorganisatie wil vakantiegangers die zo'n coronaproof-vakantie willen vlak voor vertrek testen op het virus en na twee dagen in het resort nog een keer. Zo kunnen besmette reizigers eruit gefilterd worden. Het bedrijf koopt honderdduizenden coronatests in. In de buurt van Schiphol zou een testfaciliteit moeten komen.



Veel mensen hebben geen zin meer om zich aan de anderhalvemetermaatregel te houden, zei topman Steven van der Heijden van Corendon in Dit is de Dag op Radio 1. "Vakantie in een resort aan een strand bij een zwembad en anderhalve meter, dat past niet bij elkaar. Maar als je er nou voor zorgt dat je mensen in zo'n hotel zet en medewerkers van wie je zeker weet dat ze niet besmet zijn, dan kan het weer wel."



Quarantaine

Wordt dat dan niet een soort zelfverkozen quarantaine? "Ja", zegt Van der Heijden, "maar dan geen quarantaine om af te wachten of mensen besmet zijn geraakt, maar omdat ze getest zijn, gezond zijn en zich daarom vrij mogen bewegen." Dat vrij bewegen is dus wel beperkt tot het resort.



'Clean travel' zoals Van der Heijden het noemt, is alleen mogelijk op grote all-inclusive-resorts, omdat die makkelijk zijn af te schermen. Die vakantieparken heeft Corendon in Turkije, maar ook op Sardiniƫ en Siciliƫ. We zijn al met de lokale overheden in gesprek", zei Van der Heijden op de radio. "Daar zijn eigenlijk bijna geen besmettingen. Vanuit de Italiaanse overheid wordt er ook aan gewerkt om het toerisme daar weer op gang te brengen."



Volgens Van der Heijden is de fase bereikt "dat er weer wat kan" en nemen de boekingen toe. "Mensen zijn hoopvol. We zien nu al boekingen voor september en oktober."



Corendon wil de coronaproof vakantie later deze week lanceren. Het bedrijf denkt dat het de reizen vanaf eind juli aan kan bieden.



Reisorganisatie Tui, die ook geheel verzorgde vakanties aanbiedt, heeft kennis genomen van het initiatief van Corendon, maar kon vanavond niet zeggen of het soortgelijke vakanties overweegt.

Reacties

14-05-2020 10:16:14 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.592

OTindex: 37.869

Een coronatest is slechts een momentopname. Als je er daarna van uitgaat dat niemand in je omgeving dus besmet is, creëer je een schijnveiligheid en loop je risico's.

Afgezien daarvan zou ik niet beperkt willen zijn tot een resort en toch wat van de omgeving willen zien. Ik houd mijn Corendon-voucher dus nog maar even in de pocket.

14-05-2020 10:27:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.580

OTindex: 5.475



Ook minister Hugo de Jonge waarschuwt voor schijnveiligeid, met de woorden: "All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn." Ik zou het niet doen Ook minister Hugo de Jonge waarschuwt voor schijnveiligeid, met de woorden: "All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn."

14-05-2020 10:35:43 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.069

OTindex: 640





Ik weet van toeristen die op Samui op vakantie komen in een all-inclusive resort. Ze krijgen een polsbandje om en alles wat er gegeten en gedronken wordt is vooraf in een all-included arrangement voldaan. Ze kunnen bij wijze van spreken hun portemonnee thuis laten.



Veel van deze toeristen komen amper buiten het resort Ze hebben alles bij de hand en voelen geen drang om de omgeving te scouten. Saaie mensen vind ik dat, maar ach, ieder het zijne natuurlijk.



Dus voor zulke mensen is een uitgaansverbod geen enkel bezwaar. Niet van het resort mogen is voor veel mensen absoluut geen probleemIk weet van toeristen die op Samui op vakantie komen in een all-inclusive resort. Ze krijgen een polsbandje om en alles wat er gegeten en gedronken wordt is vooraf in een all-included arrangement voldaan. Ze kunnen bij wijze van spreken hun portemonnee thuis laten.Veel van deze toeristen komen amper buiten het resortZe hebben alles bij de hand en voelen geen drang om de omgeving te scouten. Saaie mensen vind ik dat, maar ach, ieder het zijne natuurlijk.Dus voor zulke mensen is een uitgaansverbod geen enkel bezwaar.

14-05-2020 13:26:57 Jawel

Erelid



WMRindex: 938

OTindex: 5.801

Ik zat vorig jaar all-inclusive op Rhodos. Heerlijk op loopafstand van de oude stad, de haven, etc, etc. Ik vraag me af, of er eigenlijk wel een dag geweest is, dat we niet van het resort af geweest zijn. Zelfs een paar keer van het eiland af (er vertrok genoeg vanuit die haven).

14-05-2020 13:36:57 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.069

OTindex: 640





Ben je ook in Lindos geweest? Prachtig dorpje aan de kust. Maar niet iedereen doet wat jij doet, geloof mij maar, er zijn legioenen die uit zichzelf het liefst in het resort blijven.



Ik was op vakantie in Turkije, in een hotelkamer tegenover de mijn was een jong Nederlands stel ingetrokken. Die zijn amper de kamer uit geweest!



Niet omdat ze 24/7 seks hadden, maar ze hadden heimwee.. Boehoe.. @Jawel : Rhodos is een geweldig mooi eiland! Ik ben er vele keren geweest, ik had zelfs samen met mijn maat daar een eigen appartement, in Kremasti.Ben je ook in Lindos geweest? Prachtig dorpje aan de kust. Maar niet iedereen doet wat jij doet, geloof mij maar, er zijn legioenen die uit zichzelf het liefst in het resort blijven.Ik was op vakantie in Turkije, in een hotelkamer tegenover de mijn was een jong Nederlands stel ingetrokken. Die zijn amper de kamer uit geweest!Niet omdat ze 24/7 seks hadden, maar ze hadden heimwee.. Boehoe..

14-05-2020 13:37:18 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.120

OTindex: 5.715

S



mijn man vindt zo'n all inclusive ook ideaal ,maar dan vooral om er niet van af te komen, hooguit voor een (1) klein uitstapje



daar willen wij wel eens ruzie om hebben op vakantie (overigens, bij een stedentrip gaat hij er wel graag op uit, maar dan is dat ook de bedoeling van de vakantie vind hij ) Laatste edit 14-05-2020 13:38 @Jawel : dat zou ik dus super prettig vinden, goed verzorgd in het hotel en nog steeds overal heen kunnen (en gaan)mijn man vindt zo'n all inclusive ook ideaal ,maar dan vooral om er niet van af te komen, hooguit voor een (1) klein uitstapjedaar willen wij wel eens ruzie om hebben op vakantie (overigens, bij een stedentrip gaat hij er wel graag op uit, maar dan is dat ook de bedoeling van de vakantie vind hij

14-05-2020 15:47:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.985

OTindex: 77.419

Coronaproef op de camping.

Hier dus afstand houden en de gebruikelijke voorzorgen.

Het toiletgebouw is gesloten en dat is wel een beetje jammer.

Maar een wc hebben we aan boord en onze eigen douche kan naar buiten gehouden worden door het wc-raampje.

Dan douchen we in de voortent, staand in een afwasbakje.

We redden ons wel.

