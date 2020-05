Boze buurman gooit bierkratten over schutting en raakt hoofd van buurvrouw

Een burenruzie in het Brabantse Oss liep vrijdagavond behoorlijk uit de hand. Een man was de overlast van zijn buurvrouw zo zat, dat hij een paar bierkratten over de schutting gooide.Het slachtoffer had volgens de politie in Oss een conflict met haar buurman. Hij was niet gediend van de (geluids)overlast die de vrouw en haar bezoekers volgens hem veroorzaakten. Om de overlast te stoppen, en omdat de twee er met woorden niet uitkwamen, gooide de buurman meerdere bierkratten over de schutting.Het slachtoffer werd op haar hoofd geraakt en ook andere bezoekers liepen licht letsel op. Twee tafels sneuvelden. De verdachte, die onder invloed van alcohol verkeerde, werd aangehouden. Een dag later bekende hij schuld aan zowel mishandeling als vernieling.