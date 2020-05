Stoet van peperdure Mercedessen bij Nijmegen aan de kant gezet door politie





In elke auto zaten maximaal twee mensen, maar desondanks mochten de bestuurders niet in een optocht verder rijden, ze moesten ieder huns weegs gaan. Zo niet, dan zouden ze een bekeuring krijgen.



De bestuurders, afkomstig uit het hele land, besloten gehoor te geven aan de oproep van de agenten. De stoet kwam vanaf de Ooysedijk en draaide de Ubbergseweg op, waar twee politieauto's de doorgang van de Mercedessen blokkeerden.

Reacties

13-05-2020 14:30:50 botte bijl

valt dit nou onder overdrijven of onder aanstellen

13-05-2020 15:11:20 Jawel

Stel nou je rijdt in zo'n colonne en de voorste moet opeens remmen. Dan krijg je ergens in die rij natuurlijk een kettingbotsing. Al die bestuurders stappen dan natuurlijk uit, gaan elkaar een potje staan uitschelden en wellicht gaan ze zelfs op de vuist. Dan houden ze vast die 1,50 meter niet in stand. Conclusie: dit soort optochten moeten door de sterke arm voorkomen worden.



13-05-2020 15:43:32 Grouse

Oei, ik stond pas in de file. Is dat ook samenscholing?

13-05-2020 16:37:57 omabep

Dus schijnbaar is dit tegenwoordig samenscholing, maar wel hopelijk alleen in Nijmegen. Vreemd, in Duitsland hebben ze zelfs al een disco gehad met auto's en hier mag je niet achter elkaar rijden?Dus @Grouse schijnbaar is dit tegenwoordig samenscholing, maar wel hopelijk alleen in Nijmegen.

13-05-2020 16:40:28 stora

Of stond je soms per ongeluk achter een rij geparkeerde auto's @Grouse , dan heb je wel goed moeten zoeken want zoveel auto's rijden er niet op de weg in deze tijd.Of stond je soms per ongeluk achter een rij geparkeerde auto's

13-05-2020 16:49:18 Jawel

In de file komen te staan is ook in deze tijden niet zo moeilijk, mits je vooraan gaat staan.

