Bumperstickers op bootjes in Giethoorn: If you are reading this, you are too close!

Op het zacht kabbelende water in de omgeving of rustig tuffend in een fluisterbootje door de gracht van het dorp Giethoorn. Nu het weer warmer en zonniger wordt, zou het in Giethoorn in normale tijden bommetjevol zijn. Corona en de anderhalvemeter-samenleving nopen echter ook buutverhuurders tot aanpassingen.Bij De Arendshorst in Giethoorn zijn ze er klaar voor, onder andere met bumperstickers op de achterkant van de bootjes. ,,We hebben een protocol gemaakt", zegt Harry Arendshorst. ,,Dat hebben we ook gedeeld met collega-ondernemers en de gemeente. Bootjes worden verhuurd aan bepaalde groepen.”Mensen die in hetzelfde huishouden wonen bedoelt hij. ,,Alle andere mensen zien we als individu. Ben je met twee personen maar woon je niet in hetzelfde huis? Dan moet je twee bootjes huren. Anders kunnen we die anderhalve meter niet bewaken.”Arendshorst heeft bovendien niet al zijn boten in de verhuur. ,,Er komt ook bijna niemand nu", heeft hij moeten constateren. We hadden er vrijdag 6 gereserveerd staan. Dan verhuren we er misschien nog vier bij en dat is het dan.”Het helpt ook om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in de gracht in het dorp. Hij is niet de enige verhuurder tenslotte. ,,We houden dat scherp in de gaten, sturen mensen de andere kant op of laten ze buiten het dorp gaan varen. We hebben verschillende routes gemaakt. En als ze per se het dorp door willen, vragen we ze even te wachten als het te druk is, of het rondje andersom te varen zodat ze op een rustiger moment de gracht in kunnen.”Hij gaat de klandizie ook op het hart drukken deze corona-voorschriften in acht te nemen. ,,Niet alleen voor zichzelf of andere mensen op het water, maar ook voor ons als ondernemers en de inwoners van Giethoorn.” Want als het weer de spuigaten uit gaat lopen, komt dat vermaledijde vaarverbod vast terug. ,,En daar schiet niemand iets mee op.”