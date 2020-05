Rattenslang kronkelt in tuin van nietsvermoedende Goesenaar

Een bewoner in de Van Dusseldorpstraat in Goes keek vanavond vreemd op toen een rattenslang de tuin in kwam kronkelen. Het dier is mogelijk ontsnapt of gedumpt.Amivedi, de organisatie die vermiste en gevonden huisdieren registreert, is op zoek naar de eigenaar. Volgens een werknemer worden rattenslangen wel vaker gevonden. “Het zijn vriendelijke dieren, ze kunnen geen kwaad.” Een rattenslang eet - zoals de naam doet vermoeden - vooral knaagdieren zoals muizen en ratten. Ze zijn niet giftig en wurgen hun prooi.Het is onduidelijk hoe het dier is vrijgekomen. “Het kan door een piepklein gaatje van een terrarium zijn ontsnapt, maar het kan ook gedumpt zijn. Dat komt vaker voor. Dan hebben mensen zich toch verkeken op zo'n dier.”De bewoner waarschuwde de dierenambulance. Die bracht de slang naar reptielenzoo Iguana in Vlissingen. De eigenaar heeft zich vooralsnog niet gemeld. Mensen die de eigenaar kennen wordt gevraagd te bellen naar Amivedi (tel: 088-0064604).