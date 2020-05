Vrouw die op zendmast klom veilig naar beneden gehaald

De vrouw die zaterdag in een bijna 33 meter hoge zendmast klom, is naar beneden gehaald. Dat meldt de politie.De vrouw klom in een zendmast bij een sportclub in het Gelderse Bemmel. Op foto's is te zien hoe de vrouw in een blauwe jas bovenop de mast zit. Wat zij daar deed, is niet bekend.De politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse, schrijft De Gelderlander. Na vier uur dwong een arrestatieteam haar om uit de mast te komen en in een werkbak aan een hoogwerker te stappen.De afgelopen tijd zijn er meerdere zendmasten in brand gestoken. Dit zijn mogelijk acties tegen de komst van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.Het is niet duidelijk of de klim van de vrouw in de zendmast in Bemmel verband houdt met zo'n 5G-actie.