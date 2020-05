Rij van meer dan kilometer lang voor gratis voedselpakketten in poepsjieke welvarende stad Genève

In de Zwitserse stad Genève stond zaterdag een rij van meer dan een kilometer met meer dan duizend mensen die wachtten op een gratis voedselpakket. De pakketten werden bij de schaatsbaan overhandigd aan mensen die krap bij kas zitten. Ruim 1500 pakketten werden uitgedeeld.



De eerste mensen stonden al om 05.00 uur zaterdagochtend in de rij. “Mensen die hun voedselpakket kwamen ophalen begonnen te huilen en zeiden: ‘ik had niet gedacht dat dit mogelijk was in ons land'”, aldus een medewerker van de organisatie die de pakketten uitdeelde. Zwitserland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar het is ook een van de duurste landen om in te wonen.



“Dit voedselpakket is geweldig”, aldus een vrouw in de rij, die met haar parttimebaan niet kan rondkomen. “Ik heb nu de komende week weer eten, maar hoe ik volgende week eten krijg, weet ik niet. Aan het einde van de maand heb ik geen geld meer over door de vaste lasten als huur en verzekeringen.”



De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zegt dat ongeveer de helft van de mensen in de rij een ongedocumenteerde vreemdeling was. De anderen waren Zwitsers, statushouders en asielzoekers. “Genève is een van de rijkste steden ter wereld, maar er zijn altijd al mensen geweest die moeite hadden om rond te komen. Bijvoorbeeld schoonmakers, bouwvakkers en horecamedewerkers en dat zijn de mensen die van de ene op de andere dag zonder werk zaten vanwege het coronavirus. Dat maakt de situatie voor hen precair.”

