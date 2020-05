11-05-2020 20:14:49

Eerlijkheid is mooimaar je moet niet overdrijven. Het gevonden geld was van een grote bank, die genoeg geld heeft en die het geld weer heel makkelijk terugverdient. En toen er een crisis kwam door frauderende bankiers, konden de gewone burgers extra belasting betalen. De bonussen voor de fraudeurs gingen gewoon door. Dus het geld was niet het spaargeld van een zielig oud mensje of zoiets. Nou ik zeg in zo'n geval, om met Elvis te spreken: Finders keepers, losers weepers.