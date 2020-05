Teennagels van tien centimeter? Deze vrouw verdient er de kost mee

Iemand zich ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als je je teennagels niet meer knipt? Wel, dit is Arinda Storm Weaver, ze is gepassioneerd door lange nagels… en wel zo lang als het dagelijkse leven toelaat. Bij de 58-jarige vrouw uit Columbus, Ohio werd in 2006 borstkanker vastgesteld. Ze begon een blog en kreeg heel wat positieve opmerkingen over haar nagels, sindsdien knipt ze ze enkel een beetje bij wanneer het echt nodig is.In het begin van haar ‘carrière’ lag de focus volledig op de nagels van haar handen, maar al vlug bleek er veel interesse te bestaan voor mensen met lange teennagels, die zijn namelijk veel zeldzamer. Het gaat zelfs zo ver dat mensen haar betalen om filmpjes van haar teennagels te kunnen bekijken. Haar nagels zijn nu een tiental centimeter lang en krullen voor haar voeten uit.