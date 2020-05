Koffie drinken lijkt epigenetische veranderingen in DNA te veroorzaken

Het drinken van koffie verandert mogelijk hoe sommige van onze genen tot uiting komen. Hierdoor kunnen onderzoekers meerdere gezondheidsvoordelen van koffie beter verklaren.



Onderzoek toont aan dat mensen die koffie drinken minder kans hebben om bepaalde ziekten te krijgen, waaronder hartfalen. We weten echter niet zeker waardoor dat komt.



Om hier meer over te leren keek genetisch epidemioloog Mohsen Ghanbari van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam samen met zijn collega’s naar het verband tussen koffieconsumptie en de aanwezigheid van bepaalde epigenetische markers. Deze markers zijn chemische labels op het DNA. De aanwezigheid van de markers kan de activiteit van specifieke genen verhogen of verlagen. Dit kunnen ook genen zijn die invloed hebben op de gezondheid.



Het team keek naar bepaalde markers genaamd methylgroepen. Dit onderzochten ze bij bijna 16.000 mensen van Europese en Afrikaans-Amerikaanse afkomst in de Verenigde Staten en Europa.



Hoe meer koppen koffie iemand per dag dronk, hoe groter de kans dat ze een ander aantaal methylgroepen droegen op elf specifieke DNA-stukken. Dit was nog steeds het geval als het team rekening hield met factoren die mogelijk de resultaten beïnvloeden. Dit zijn onder andere leeftijd, gewicht, roken en alcoholgebruik.



De methylgroepen hechtten vaak aan genen die een rol spelen in vertering, ontstekingsreacties en het verwerken van schadelijke chemicaliën.



Dit zijn ‘spannende aanwijzingen’ voor een verklaring van de voordelen van koffie door epigenetica, zegt Peter Molloy. Molloy is moleculair bioloog bij de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Australië en heeft veel ervaring met epigenetica. Meer onderzoek is echter nodig om te bewijzen dat de markers daadwerkelijk de activiteit van deze genen aanpassen, zegt hij. We weten dus ook nog niet zeker of de epigenetische veranderingen écht invloed hebben op onze gezondheid.

Reacties

11-05-2020 14:16:25 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.123

OTindex: 2.631



Ik drink zo'n beetje de hele dag door koffie. nou, dan zit ik goedIk drink zo'n beetje de hele dag door koffie.

11-05-2020 16:07:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.971

OTindex: 77.386

@BatFish : Wij drinken het zelfs midden in de nacht. Vraag me niet hoe het kan maar meestal slapen we er weer lekker op.

11-05-2020 18:16:59 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.123

OTindex: 2.631



En als ik vrij ben dan drink ik ook vooral koffie.

Geen last van stuiteren @BatFish , als ik werk drink ik de hele nacht koffie en dan kom ik thuis en dan weer koffie en daarna slapen.En als ik vrij ben dan drink ik ook vooral koffie.Geen last van stuiteren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: