Politie zoekt verdwaalde kameel, maar vindt struisvogel

Een bijzonder tafereel op de Kiotoweg in Rotterdam-Overschie. De politie was in alle vroegte uitgerukt voor een melding van een kameel die er zou rondlopen. In plaats daarvan troffen ze een struisvogel aan.

'Een beest met twee bulten' zou rondlopen op de Kiotoweg. Die twee bulten waren nergens te bekennen, wél stond er een ontsnapte struisvogel op de weg. Het dier kwam van een nabijgelegen stuk land, waar ook een andere struisvogel rondliep, en was losgebroken.



Na een aardige worsteling wisten de agenten de struisvogel in een bus te proppen, om hem zo weer thuis te krijgen.



De kameel is niet gevonden. De politie sluit niet volledig uit dat er ook een kameel heeft gelopen op de Kiotoweg.

Reacties

11-05-2020 08:44:16 stora

Die beesten schijnen nogal sterk te zijn.

11-05-2020 09:04:59 KhunAxe

Fabeltje. Het is een fabeltje dat struisvogels hun kop in het zand steken. Waarschijnlijk is het verhaal ontstaan, omdat een broedende struisvogel de gewoonte heeft om bij gevaar zijn nek plat op de grond uit te strekken.



Struisvogels schijnen mee te vallen, maar hun Australische tegenhanger, de Emoe, kan soms wél een levensgevaarlijk dier zijn!



In sommige Afrikaanse landen zijn struisvogelraces erg populair, daar rijden jochies als volleerde jockey's op die beesten rond



In Nederland worden (werden?) ook struisvogelraces gehouden, maar met veel te zware volwassenen op hun rug



Ik meen dat het inmiddels verboden is, gelukkig! Klotestreken!



11-05-2020 09:14:16 venzje

Quote:

Politie zoekt verdwaalde kameel, maar vindt struisvogel Potayto, potahto.



11-05-2020 09:18:49 KhunAxe

@venzje : Inderdaad, I stand corrected, ik bedoelde inderdaad de kasuaris.. Sometimes memory is a bitch

11-05-2020 09:30:46 BatFish

@venzje : Ja, kasuarissen hebben van die fijne scheermesklauwen aan hun poten zitten die ze goed weten te gebruiken. Toch geloof ik dat ik ook liever niet met een struisvogel ga vechten. Die kunnen ongetwijfeld ook een rotschop uitdelen

11-05-2020 10:09:36 KhunAxe

Toch moeten we ook het gevaar van de kasuaris niet overdrijven, er zijn slechts twee gevallen geregistreerd waar een kasuaris een mens heeft gedood.



Een 16 jarige jongen in 1926, (trap tegen zijn hals), en een 75 jarige man, eigenaar van de kasuaris. De man kwam ten val en werd dodelijk verwond door zijn kasuaris, (april 2019).



Een gevaarlijke vogel, maar twee dodelijke aanvallen in bijna 100 jaar zet het wel in perspectief denk ik. Ik denk dat het aantal verwondingen veel hoger ligt.

11-05-2020 10:19:34 BatFish

@KhunAxe : Het belangrijkste is dat de kasuaris heel erg schuw is en contact met mensen sowieso uit de weg gaat. De ontmoetingskans met wilde vogels is extreem klein en volgens mij zijn er geen dodelijke ongelukken bekend met wilde beesten. De ongelukken komen vooral voor bij mensen die zo stom zijn zo'n beest als huisdier te houden of de beesten te fokken voor eieren. De vraag is dus: wie is er gevaarlijk bezig, vogel of mens?

11-05-2020 10:24:12 KhunAxe

Maar dan gaan mensen de kasuarissen voeren! Doe je dat vaak genoeg dan zal de kasuaris zijn schuwheid verliezen en opdringerig en agressief worden als je 'm niet snel genoeg voedsel geeft.



11-05-2020 10:33:32 Mamsie

Weet je niet hè?

