School in Hoogeveen gaat in de fout: 26 uitgelote kandidaten krijgen onterecht een felicitatiemail

Het Alfa-college in Hoogeveen feliciteerde woensdag in een mailtje 26 aankomende studenten met de toelating tot de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Maar dat was onterecht.



De school ging na de loting voor de opleiding in de fout. Alle 47 aangemelde kandidaten kregen namelijk een felicitatiemail, terwijl slechts 21 aspirant studenten voor de populaire opleiding konden worden toegelaten.



,,Ja, dat was wel een flinke teleurstelling’’, zegt een 19-jarige kandidaat uit Groningen die het overkwam. ,,Na het felicitatiemailtje dacht ik: ‘Mooi, de notaris heeft me ingeloot’. De opleiding lijkt me namelijk erg leuk.’’



Binnen een kwartier kreeg hij echter een telefoontje van de school dat het feest niet door kon gaan. ,,Deze mail was onterecht verstuurd, werd me verteld. Ik was uitgeloot.’’ De Groninger spreekt van een ‘grove fout’.



,,De school heeft excuses aangeboden, maar daar heb ik nu niets aan. Het is gewoon erg slordig.’’ Volgens hem is er nog een kleine kans om alsnog tot de opleiding te worden toegelaten. ,,Ik sta nu op een wachtlijst.’’



Het Alfa-college, een regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland, betreurt de misstap. ,,Echt heel vervelend’’, zegt woordvoerder Joyce Dekker namens de school in Hoogeveen. ,,Dit berust op een menselijke fout.’’



Volgens Dekker had de betrokkene (‘die er zelf ook erg van baalt’) na het versturen van de brede felicitatiemail gelukkig snel door dat er iets was misgegaan. ,,Binnen een paar minuten is een tweede mail verstuurd, met de juiste informatie.’’



Ook heeft de school nog geprobeerd om met de 26 afgevallen kandidaten te bellen. ,,Maar ik heb begrepen dat we woensdag niet met iedereen in contact konden komen.’’



De school wil er alsnog bij deze kandidaten op terugkomen en overweegt een attentie. Dekker: ,,We kunnen de einduitslag helaas niet veranderen, maar de teleurstelling mogelijk wat verzachten. Dit heeft niemand gewild.’’



Het Alfa-college benadrukt altijd zorgvuldig met het proces rond de loting voor studies om te gaan.

Reacties

10-05-2020 17:43:30 Heusdenaar

Ik wist niet dat deze opleiding zo populair was. [quote]

10-05-2020 18:13:33 Emmo

@Heusdenaar : Er zijn altijd wel mensen die het leuk vinden om de baas over anderen te spelen zonder daartoe een talent of kennis te beschikken. Voor zulke mensen is zoiets ideaal.

