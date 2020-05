Foutje! Maandag verwijderde bankjes uit binnenstad Alkmaar staan er ineens weer

ALKMAAR - Een aantal bankjes dat afgelopen week door de gemeente is verwijderd om samenscholing in het Alkmaarse centrum te voorkomen, staan weer op hun plek. Een medewerker had per ongeluk te veel bankjes weggehaald.Het gaat om de bankjes op de Paardenmarkt. "Het was de bedoeling alleen bankjes voor de supermarkt te verwijderen en niet die aan de zijkant", aldus de gemeente in een reactie aan NH Nieuws.Afgelopen maandag werden 39 bankjes verwijderd uit de binnenstad van Alkmaar. De gemeente gaf eerder aan zeventig bankjes weg te halen. "Ze zijn weggehaald om bezoekers meer mogelijkheid te geven om anderhalve meter afstand te kunnen houden gezien de toenemende drukte die de bezoekers ervaren", verklaart de gemeente.Het verwijderen van bankjes is onderdeel van een coronaplan van de gemeente Alkmaar om bezoekersstromen in goede banen te leiden. Ze zijn verwijderd van plekken die 'belemmerend zouden zijn in het aanhouden van de anderhalve meter afstand'.NH Nieuws vroeg Alkmaarders om een reactie op het weghalen van de bankjes. "Ik heb veel last van mijn knieƫn", zegt een man die de bankjes mist.