Kapster VS zeven dagen de cel in voor openen kapsalon

In de Amerikaanse staat Texas is een kapster achter de tralies beland omdat ze haar kapsalon tegen de regels van de geldende lockdown openhield. Momenteel zit de vrouw een straf van zeven dagen in de gevangenis uit.



Shelley Luther kreeg dinsdag te horen dat ze schuldig was aan het niet navolgen van de maatregelen die de overheid had genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De rechter deelde haar een boete van 500 dollar uit voor elke dag dat ze haar zaak open had gehouden. Daarbij moest ze zeven dagen de gevangenis in.



Luther was eerder openlijk ingegaan tegen de maatregelen van de overheid. Zo had ze een dwangbevel verscheurd in het bijzijn van een groep juichende mensen die haar steunde. Volgens de kapster had haar salon de nodige maatregelen genomen en was het haar recht om die open te houden.



De rechter gaf Luther nog de gelegenheid om haar excuses aan te bieden en te zeggen dat ze zelfzuchtig was geweest. In dat geval zou de gevangenisstraf worden ingetrokken. Maar de kapster weigerde. "Ik ben het niet met u eens, meneer, want het voeden van mijn kinderen is niet zelfzuchtig", sprak de vrouw.



De straf deed veel stof opwaaien in Texas. De procureur-generaal van de staat noemde de beslissing 'beschamend' en 'belachelijk'. Ook gouverneur Greg Abbott zei in een verklaring dat hij de straf buitenproportioneel vond. "Het opsluiten van Texanen voor het niet naleven van de regels moet altijd pas de laatste oplossing zijn."



In Texas mogen kapperszaken morgen weer de deuren openen, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten wachtende klanten minimaal 1,80 meter afstand van elkaar houden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: