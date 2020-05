Bejaarde vrouw anderhalve dag na verdwijning teruggevonden... in andere kamer van rusthuis

Een vrouw van 88 jaar is anderhalve dag na haar vermeende verdwijning gezond en wel teruggevonden... in een andere kamer van het woonzorgcentrum in Wa

Reacties

07-05-2020 21:26:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.939

OTindex: 77.264

Ja, zo gaat dat. En niet begrijpen dat het de verkeerde kamer is maar wel boos worden omdat 'ze' de boel stiekem veranderd hebben.

Mijn eigen moeder liep ook eens de verkeerde kamer in en werd kwaad op de bewoonster van die kamer omdat die niet wegging.

Als ik er niet zelf bij geweest was, zou ik het niet geloofd hebben.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: