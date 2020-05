Eigenaar gezocht: van wie is deze groene (en zingende) Amazonepapegaai die in het bos bij Gieten zat?

Een opmerkelijke oproep van de politie Aa en Hunze op social media. In het Zwanenmeerbos bij Gieten is dinsdagmiddag een groene Amazonepapegaai aangetroffen.De vogel werd door een voorbijganger in het bos gespot, waarna zij de politie inschakelde.,,De papegaai spreekt Nederlands en kan Papegaaitje leef je nog fluiten”, zegt de politie, die het ringnummer van het dier heeft genoteerd zodat de eigenaar zich juist kan identificeren.Maar wie is de eigenaar? Die heeft zich 24 uur na de oproep nog niet gemeld bij de politie.